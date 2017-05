Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 33 glasov Ocenite to novico! Ariana Grande je priljubljena predvsem med mlajšo populacijo, tako, da je večina žrtev napada najstnikov. Foto: Reuters Ariana Grande je v Manchestru nastopila v sklopu svoje turneje Dangerous Woman. Foto: Reuters Obiskovalci so po koncertu dvorano zapustili v šoku. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Samomorilski napadalec na koncertu Ariane Grande v Manchestru; mrtvih najmanj 22

Med žrtvami največ mladostnikov

23. maj 2017 ob 02:20,

zadnji poseg: 23. maj 2017 ob 08:08

Manchester - MMC RTV SLO/Reuters

Po koncertu ameriške poppevke Ariane Grande v Manchestru je odjeknila eksplozija, ki je po prvih podatkih zahtevala najmanj 22 smrtnih žrtev, več kot 50 obiskovalcev pa je ranjenih.

Policija dogodek preiskuje kot teroristični napad, ki ga je izvedel samomorilski napadalec. Britanska premierka Theresa May je izrazila sožalje svojcem žrtev, napovedala sklic izrednega zasedanja vlade in prekinila kampanjo pred parlamentarnimi volitvami 8. junija.

Napad so najstrožje obsodili vsi evropski voditelji, med njimi tudi slovenski premier Miro Cerar. "Najstrožje obsojam napad v Manchestru. Stojimo z našimi britanskimi kolegi, naše misli pa so s svojci in prijatelji žrtev," je tvitnil.

Ponedeljkov koncert Grandejeve v manchestrski areni se je končal z množično evakuacijo, potem ko je tamkajšnja policija prejela klice o eksploziji, ki je odjeknila v glavnem predverju arene, takoj po koncertu, ob 22.35. Tako v dvorani, ki lahko sprejme 21.000 ljudi, kot pred njo, kjer so sorodniki čakali na obiskovalce koncerta, je izbruhnila panika.

Po navedbah prič se je zatresla celotna stavba. Med obiskovalci so bile številne družine, saj je ameriška pevka zelo priljubljena med najstniki in otroki, tudi med žrtvami pa je največ prav najstnikov in otrok.

22 ljudi je mrtvih, 59 so jih prepeljali v bolnišnico, še nekaj deset z manjšimi poškodbami pa so jih reševalci oskrbeli na kraju samem. Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki, kako obiskovalci koncerta panično tečejo iz arene.

Panika po eksploziji

"Bila je huda eksplozija - lahko si jo čutil v prsih. Bilo je kaotično. Vsi so tekli in kričali ter samo poskušali najti izhod," pripoveduje obiskovalka koncerta Catherine Macfarlane.

"Pok, ki je spominjal na bombo, je vse spravil v paniko in zato smo samo hiteli, da čim prej zapustimo areno," je za britansko tiskovno agencijo PA dejal 22-letni obiskovalec koncerta Majid Khan.

Takoj po eksploziji so z manchestrske policije opozorili, naj se ljudje izogibajo arene.

Bližnjo železniško postajo Victoria Station, ki je povezana s koncertnim prizoriščem, so zaprli nemudoma po eksploziji in bo ostala zaprta ves dan. Kot poroča RTV-jeva dopisnica iz Londona Nina Kojima, so oblasti v hotelu ob areni vzpostavile zbirališče za otroke, ki so se v kaosu po napadu izgubili.

Reševalci na kraju dogodka so za BBC povedali, da so nekaterim žrtvam oskrbeli poškodbe, ki kažejo na to, da je bilo razstrelivno telo napolnjeno s šrapnelom. Ali se je razstrelivno telo skrivalo v odloženem nahrbtniku ali je eksplozijo sprožil samomorilski napadalec, policija še preiskuje. Prve preiskave forenzikov pa naj bi po navedbah neimenovanih ameriških predstavnikov oblasti pokazale, da je šlo za samomorilski napad.

Ena največjih dvoran v Evropi

Manchestrska arena sicer velja za drugo največjo dvorano v Evropi, ki lahko sprejme do 21.000 ljudi. 23-letna popglasbenica, ki je zaslovela z vlogo Cat Valentine v komični seriji Victorious (Zmagoslaven), ni bila poškodovana, njena turneja v sklopu novega albumu Dangerous Woman (Nevarna ženska), ki se je začela februarja v ameriškem Phoenixu, pa je prekinjena.

Po Manchestru bi morala pevka nastopiti med drugim v Belgiji, na Poljskem, v Nemčiji, Švici in Franciji. Pozneje so bili na sporedu še koncerti v Latinski Ameriki in Aziji. "Zlomljena. Z dna mojega srca - tako zelo mi je žal. Nimam besed," je nekaj ur po koncertu tvitnila Grandejeva. Izrazom sožalja so se pridružili tudi številni stanovski kolegi pevke.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017



