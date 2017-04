London: V bližini parlamenta prijeli z noži oboroženega moškega

Premierke Therese May med dogodkom ni bilo v Londonu

27. april 2017 ob 17:26,

zadnji poseg: 27. april 2017 ob 17:35

London - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Policija je v bližini britanskega parlamenta v Londonu med preiskavo aretirala z noži oboroženega moškega, ki ga sumijo s terorizmom povezanih dejanj. Preiskava še traja.

Protiteroristična skupina Scotland Yard je preko Twitterja sporočila, da so v Westminstru aretirali moškega, pri čemer ni prišlo do poškodb. Na prizorišču so policisti.

Eden od očividcev je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je na prizorišču aretacije na tleh videl večji nož ter še dva manjša.

Policija je moškega v poznih dvajsetih letih aretirala potem, ko ga je ustavila in preiskala v sklopu rednih varnostnih ukrepov. "Moški je bil aretiran zaradi suma posedovanja orožja ter suma izvedbe, priprave in pobude terorističnih dejanj. Noži so mu bili odvzeti," je policija zapisala v izjavi. Moškega naj bi odvedli na policijsko postajo v južnem Londonu, preiskavo pa bo nadaljevala protiteroristična skupina Scotland Yard, še poroča BBC.

Po incidentu so vhode v parlament zaprli.

Britanske premierke Therese May med incidentom ni bilo v parlamentu, saj je v sklopu volilne kampanje obiskala Derbyshire.

Dober mesec od terorističnega napada

London je pred dobrim mesecem dni pretresel teroristični napad prav pred parlamentom, v katerem je 52-letni Khalid Masood ubil pet ljudi, več deset pa jih ranil. Masood je najprej na Westminstrskem mostu z avtomobilom zapeljal v skupino ljudi in jih več povozil. Nato se je z avtomobilom zaletel v ograjo parlamenta ter vdrl na območje parlamenta. Tam je zabodel enega policista, ki je kasneje podlegel poškodbam. Napadalca je nato ustrelila policija.

J. R.