Sberbank hoče v upravo Agrokorja, dobavitelji želijo poplačilo dolgov

Sberbank ne verjame več Ivici Todoriću

20. marec 2017 ob 08:24,

zadnji poseg: 20. marec 2017 ob 16:13

Zagreb - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Hrvaški živilski velikan Agrokor se je zaradi prezadolženosti znašel v velikih finančnih težavah. Čas za njihovo rešitev se izteka.

Največji upnik, ruski Sberbank, že javno sporoča, da je njegov cilj vstopiti v upravni odbor Agrokorja, da bi nadzoroval finance. Agrokor tej ruski banki dolguje že 1,3 milijarde evrov.

Kot so v Sberbanku potrdili za Bloomberg, Agrokorja ne želijo prevzeti, vendar pa ne verjamejo več, da ga Ivica Todorić lahko sam reši iz finančnih težav.

Agrokor naj bi po najnovejših informacijah s Sberbankom do torka podpisal posojilno pogodbo o likvidnostni injekciji Agrokorju (gre za približno 300 milijonov evrov), ki bi zadoščala za tri mesece. To je za Bloomberg povedal drugi mož ruskega Sberbanka Maksim Poletajev.

Dolgovi do dobaviteljev presegajo dve milijardi evrov

V ponedeljek so se sešli tudi Agrokorjevi dobavitelji, ki so usklajevali interese in kovali taktiko za povrnitev dolgov, ki jih ima do njih Agrokor. Kot ocenjujejo na Hrvaškem, Agrokorjeve obveznosti do največjih dobaviteljev, kot so Podravka, Kraš, Vindija, Dukat in Franck, presegajo dve milijardi evrov.

Dobavitelji zavračajo odpis dolgov

Neuradno naj bi bili dobavitelji nezadovoljni, da jih o načrtovani sanaciji prezadolženega koncerna ne obveščajo ne Agrokor ne njegovi preostali vlagatelji. Po mnenju dobaviteljev so domnevni predlogi bank upnic, da bi odpisali del dolgov od Agrokorja, nesprejemljivi. Slišati je, da bodo nasprotno zahtevali takojšnje poplačilo dolgov, starejših od 60 dni. Pri tem naj bi šlo po poročanju Jutarnjega lista za približno 330 milijonov evrov.

Hrvaški dobavitelji so v torek na srečanje povabili tudi podpredsednico hrvaške vlade in ministrico za gospodarstvo Martino Dalić. To je potrdil tudi predsednik vlade Andrej Plenković. Plenković je dejal, da si vlada v pogovorih tudi z drugimi akterji trudi poiskati rešitve za Agrokor, ki je sicer v zasebni lasti, a je pomemben steber njihovega gospodarstva.

Bo trgovski del kupil ruski Magnit?

Po poročanju televizije N1 tako Coca Cola znova kaže interes za nakup Agrokorjeve družbe Jamnica, Podravka pa družbe Ledo. Neuradno naj bi izpostavljenost koncerna do Podravke znašala 27 milijonov evrov. Po enem izmed scenarijev bi kupca lahko dobil tudi Agrokorjev trgovski del koncerna, ki ga sestavljajo največji slovenski, hrvaški in srbski trgovec, Mercator, Konzum in Idea. Banke upnice namreč niso zainteresirane, da ostanejo lastnice, zato se omenja, da bi trgovski del lahko kupil največji ruski trgovec Magnit, danes pišejo spletne Finance.

Magnit je po navedbah časopisa lani ustvaril okoli 17,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje in nekaj manj kot 900 milijonov evrov čistega dobička. Tržna kapitalizacija znaša dobrih 21 milijard evrov, na ruskem trgu ima s 14.059 trgovinami sedemodstotni delež. Zaposluje 271.369 ljudi in ni prezadolžen.

V Agrokorju pripravljeni na spremembe

Na restrukturiranje premoženja in poslovanja Agrokorja ter spremembe v upravi, kot opozarja ekonomist Ljubo Jurčić, se očitno pripravljajo tudi v samem koncernu. V zadnjem sporočilu za javnost so zapisali, da obstoj Agrokorja ni vprašljiv in da skupaj z glavnimi investitorji iščejo nov poslovni model, ki bo zaščitil tako dobavitelje, vlagatelje, partnerje kot tudi zaposlene.

T. J., A. V.