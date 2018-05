Severna Koreja zaradi vojaških vaj grozi z odpovedjo vrha z ZDA

Odpovedali srečanje z južnokorejsko delegacijo

15. maj 2018 ob 22:02

Pjongjang - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Severna Koreja je zaradi skupnih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje odpovedala za sredo napovedano srečanje z visokimi predstavniki Južne Koreje ter zagrozila z odpovedjo vrha Kim-Trump.

"Vojaška vaja na ozemlju Južne Koreje, uperjena proti nam, je namerna provokacija v nasprotju s pozitivnim političnim razvojem na Korejskem polotoku," južnokorejska tiskovna agencija Jonhap navaja severnokorejsko KCNA.

Iz Severne Koreje so še sporočili, da so vojaške vaje velika preizkušnja za deklaracijo iz Panmundžoma, ki sta jo podpisala voditelja držav, Kim Džong Un in Mun Dže In.

Pjongjang je zagrozil tudi z odpovedjo srečanja med Kimom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. ZDA "bodo morale temeljito razmisliti o usodi načrtovanega vrha Severne Koreje in ZDA ob tem provokativnem vojaškem kravalu," še poročata korejski agenciji. Prvi vrh obeh držav je načrtovan za 12. junij.

Okoli 100 vojaških letal, vključno z več bombniki B-52 in lovcev F-15K je v petek začelo vojaške vaje. ZDA in Južna Koreja trdijo, da je njihov namen izključno obramben, poroča britanski BBC.

J. R.