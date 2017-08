Ši Džinping: "Kitajska ne bo požrla kislega sadeža tujih vmešavanj v suverenost"

ZDA in Severno Korejo pozivajo k umiritvi napetosti

1. avgust 2017 ob 13:10

Peking - MMC RTV SLO/STA

Kitajski predsednik Ši Džinping je na zasedanju ob 90. obletnici kitajske vojske in bližajočem koncu svojega prvega predsedniškega mandata sporočil, da Kitajska ne bo trpela vmešavanja v suverenost.

"Nihče ne sme pričakovati, da bomo požrli kisle sadeže, škodljive naši suverenosti, varnosti ali razvojnim interesom," je politične predstavnike v Veliki dvorani ljudstva nagovoril Ši in obljubil obsežno posodobitev kitajske vojske.

"Kitajsko ljudstvo ljubi mir, vendar premoremo tudi samozavest, da premagamo vse napade. Nobenemu ljudstvu, organizaciji ali politični stranki ne bomo dopustili, da bi kadarkoli ločila kakšen del Kitajske od matične države," je v govoru v prestolnici Peking poudaril predsednik.

Dvema milijonoma pripadnikov kitajske vojske, t. i. Ljudske osvobodilne vojske, je naročil, naj "neomajno sledi absolutni vladavini kitajske komunistične stranke in posreduje, kjerkoli to zaukaže stranka". Izpostavil je, da je kitajska premagala vse nasprotnike, ker "stranka nadzira pištolo" in ne obratno.

Po televizijskem nastopu je Šijev govor že drugi javni nastop ta teden, s čimer gradi svoj vpliv pred bližajočim iztekom petletnega predsedniškega mandata. Šija so na strankarskem kongresu izvolili novembra 2012, zdaj pa se poteguje za svoj drugi mandat, poroča Guardian.

Tsang: Ši gradi trenutek

Pripadnost stranki in strankina oblast nad vojsko na Kitajskem sicer nista nič novega, meni direktor londonskega inštituta za kitajske študije SOAS, Steve Tsang. "Vendar je popolnoma očitno, da predsednik gradi trenutek za posredovanje svoje neomajne moči. Gre za signal administraciji: Ni razloga, da se komu kaj zgodi. Bodite dobri člani stranke in podprite vodstvo," dogajanje komentira Tsang.

Džiej: ZDA in Severna Koreja sami krivi za konflikt

Kitajski veleposlanik pri Združenih narodih Lju Džiej je v New Yorku opozoril ZDA in Severno Korejo, da sta v prvi vrsti sami odgovorni za zmanjševanje napetosti s Pjongjangom, ni pa to naloga Kitajske.

"Ne glede na to, kakšne so zmožnosti Kitajske, njena prizadevanja ne bodo prinesla praktičnih rezultatov, ker je to odvisno od obeh glavnih strani," je dejal novinarjem, s čimer je odgovoril na obtožbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da Kitajska stori premalo glede severnokorejskih testiranj medcelinskih raket.

J. R.