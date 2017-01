Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 26 glasov Ocenite to novico! Facebook se brani, da hitro ukrepa ob opozorilih o neprimernih vsebinah, a lažne novice se kljub temu širijo po družbenem omrežju. Foto: Reuters Avtorji lažnih novic o Modamanijevih povezavah s terorizmom so uporabljali njegovo fotografijo z Angelo Merkel. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA Sorodne novice Facebook bo začel preverjati in označevati lažne novice Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sirski prebežnik zaradi lažnih novic o sebi toži Facebook

Facebook se brani, da hitro ukrepa

14. januar 2017 ob 11:55

Berlin - MMC RTV SLO

Sirski prebežnik v Nemčiji Anas Modamani toži Facebook zaradi širjenja lažnih novic o njegovih povezavah s terorizmom, ki so objavljene na tem družbenem omrežju.

Zdaj 19-letni Modamani se je septembra 2015 fotografiral z nemško kanclerko Angelo Merkel med njenim obiskom berlinskega centra za prebežnike, kjer je bil nastanjen. V Nemčijo je prišel le mesec dni prej, in sicer iz Daraje v Siriji, v Nemčijo pa je pripotoval prek Turčije in po t. i. balkanski begunski poti.

Ta fotografija s kanclerko pa ga je spravila v težave. Uporabljena je namreč v več lažnih poročilih o njegovi povezanosti z različnimi terorističnimi napadi po Evropi. "Prvič sem bil povezan z napadi, ko se je delila moja fotografija kot enega od napadalcev v Bruslju, češ da sva si podobna," je dejal za BBC. Ko se je ta novica začela širiti po družbenih omrežjih, sem bil v Münchnu na obisku pri prijateljih. Po nasvetu nekaterih prijateljev se je držal doma in izogibal se je gibanju v javnosti. Drugi so mu svetovali, naj odide na policijo in prijavi lažne novice. "Nekako sem upal, da bo vse skupaj minilo samo od sebe," je dejal.

Nekaj časa je bilo mirno, po napadih na božično tržnico in brezdomca v Berlinu pa je bil Modamani spet lažno obtožen. V tem času je imel že zaprt svoj profil na Facebooku, na laži o njem pa ga je opozorila njegova gostiteljica v Nemčiji, zato se je odločil za najem odvetnika in tožbo Facebooka.

Odvetnik: Facebook se slabo spopada z lažnimi novicami

Primer je prevzel odvetnik Čan Džo Jun, ki je novembra 2016 sprožil preiskavo Marka Zuckerberga in drugih vodilnih v Facebooku po pritožbi, da podjetje ni odstranilo rasistične objave, kar je v nasprotju z nemško zakonodajo proti sovražnemu govoru.

V Nemčiji je bilo veliko primerov lažnih obtožb zoper prebežnike na družbenih omrežjih, poroča BBC. "Facebook se zelo slabo spopada z lažnimi novicami," je dejal Jun. "Še posebej slabo pa mu gre na področju nezakonitih lažnih novic," je dodal. Kot je pojasnil, ni vsaka lažna novica nezakonita, a če je, na primer kleveta, bi morala biti odstranjena. Odvetnik zahteva prepoved, da se na Facebooku objavlja Modamanijeva fotografija v kontekstu terorističnih napadov.

Facebook se brani, da so takoj po opozorilu, da omenjene objave kršijo Modamanijevo pravico do zasebnosti, dostop do teh objav preprečili, zato ne vidijo potrebe po dodatni prepovedi. A odvetnik poudarja, da Facebook ni odstranil vseh objav, v katerih je njegova stranka lažno povezana s terorističnimi dejavnostmi. Primer bo na sodišču 6. februarja.

Tožba je bila vložena v času, ko je Facebook pod precejšnjim pritiskom, naj se uspešneje spopade s širjenjem lažnih novic na svojem omrežju.

B. V.