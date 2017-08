Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Reševalne službe preiskujejo podmornico UC3 Nautilus, po tem, ko so jo potegnili na kopno. Foto: Reuters Madsen je spremenil svojo zgodbo. Najprej je trdil, da je novinarko pred potopom odložil v pristanišču, zdaj je priznal, da je njeno truplo odvrgel. Foto: Reuters Kim Wall je delala za vrsto znanih svetovnih medijev, pokrivala pa je vse od spolne identitete, popkulture, rase do zunanje politike. Foto: EPA Sorodne novice Skandinavski misterij: potopljena podmornica, izginula novinarka in uboja obtožen izumitelj Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Skandinavski misterij se razpleta: Madsen priznal, da je novinarka umrla na podmornici

Policija išče truplo pogrešane novinarke

21. avgust 2017 ob 15:10

Kopenhagen - MMC RTV SLO

Po skrivnostnem izginotju mlade švedske novinarke Kim Wall na podmornici danskega izumitelja Petra Madsena je ta priznal, da je novinarko "pokopal nekje na morju".

Madsen, ki je obtožen umora iz malomarnosti, je na zaslišanju za zaprtimi vrati povedal, da je Wallova umrla "v nesreči na podmornici", nato jo je "pokopal na morju", je sporočila kopenhagenska policija. Na zahtevo obrambe in tožilstva je bila izjava osumljenca na sicer zaprtem zaslišanju objavljena v izjavi za javnost, poroča BBC.

Policija je razkrila tudi pot podmornice, ki je po izkrcanju v Kopenhagnu zaplula v zaliv Koge ter pot nadaljevala po ožini Oresund, preden se je potopila. Madsen trdi, da je truplo odvrgel v bližini zaliva Koge južno od Kopenhagna, kjer ga zdaj policija išče s potapljači, helikopterji in več ladjami.

"Moja stranka ni priznala ničesar, še vedno se izreka za nedolžnega v zvezi z obtožbami," je medtem dejala Madsenova odvetnica Betina Hald Engmark, ki trdi, da je Madsen med preiskavo le predal dokaze policiji.

Podmornica potonila zaradi "tehničnih težav"

30-letno Kim Wall so zadnjič videli živo 10. avgusta popoldne, ko se je vkrcala na podmornico UC3 Nautilus. Ponoči je njen partner Bo Peterson o izginotju obvestil policijo. Danska mornarica je naslednje jutro podmornico opazila južno od pristanišča. Madsen je po radiu sporočil, da ima tehnične težave, a da bo skušal pripluti do pristanišča. Pol ure pozneje je podmornica nenadoma potonila, Madsena so iz plovila rešili, o Wallovi pa ni bilo ne duha ne sluha.

Policija je po tednu dni intenzivnega, a neuspešnega iskanja dokončno sklenila, da je Wallova mrtva. V sklopu preiskave so iz vode potegnili tudi 18-metrsko podmornico, ki je veljala za eno največjih doma narejenih podmornic na svetu, a Wallove niso našli niti tam.

Madsen spremenil svoje pričanje

46-letni izumitelj je prvotno trdil, da je novinarko zaradi tehničnih težav podmornice odložil v bližini mesta, kjer sta se v Kopenhagnu vkrcala, zdaj pa je svojo zgodbo spremenil. Madsenu grozi kazen med petimi leti in dosmrtno zaporno kaznijo.

Wallova, 30-letna novinarka, je pisala tudi za New York Times, Guardian, The Atlantic in Vice o vsem, od popkulture in spolne identitete do zunanje politike.

J. R.