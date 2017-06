Sodišče: Nizozemska "delno odgovorna" za pokol v Srebrenici

Potrditev odločitve iz leta 2014

27. junij 2017 ob 12:25

Haag - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Nizozemsko prizivno sodišče je Nizozemski pripisalo delno odgovornost za poboj okoli 300 Bošnjakov, ki so bili ubiti v genocidu v Srebrenici julija leta 1995.

"Sodišče ugotavlja, da je Nizozemska ravnala nezakonito," je dejal sodnik Gepke Dulek in dodal, da so nizozemski pripadniki mirovnih sil Združenih narodov s svojim ravnanjem bosanskim Srbom olajšali ločitev muslimanskih moških in dečkov ter so se "morali zavedati, da obstaja realno tveganje, da jim grozi nehumana obravnava".

Nizozemsko prizivno sodišče je odločalo v tožbi, ki so jo proti Nizozemski vložile Matere Srebrenice. Kot so odločili, bo morala država plačati delno odškodnino.

Prvostopenjsko sodišče je v civilnem procesu že leta 2014 odgovornost pripisalo Nizozemski.

Nizozemske modre čelade ljudi niso branile

Srebrenico so aprila leta 1993 Združeni narodi razglasili za varovano območje, ki so ga nadzorovale nizozemske modre čelade. V Srebrenico se je zato med vojno zateklo skoraj 30.000 Bošnjakov iz celotne Bosne in Hercegovine. Sile bosanskih Srbov pod poveljstvom Ratka Mladića in Radislava Krstića so kljub temu 9. julija 1995 začele ofenzivo na Srebrenico, ki so jo varovale maloštevilne nizozemske modre čelade, vanjo pa vkorakale 11. julija.

Nizozemski bataljon pripadnikov mirovnih sil ZN-a je bil nameščen blizu Srebrenice, ko je mesto padlo. Bošnjake, ki so se zatekli v oporišče ZN-a, so predali Srbom.

V genocidu v Srebrenici, ki velja za najhujši zločin v Evropi po drugi svetovni vojni, je bilo po podatkih spominskega centra Potočari ubitih več kot 8.000 ljudi.

