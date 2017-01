Sojenje francoskemu kmetu, ki je pomagal prebežnikom čez mejo

Cédricu Herrouju grozi do let let zapora

5. januar 2017 ob 10:41

Nica - MMC RTV SLO

V Franciji se začenja sojenje Cédricu Herrouju, francoskemu kmetu, ki je postal lokalni junak, ko je lani pomagal afriškim prebežnikom prečkati italijansko mejo, drugim pa ponudil streho nad glavo.

Herrou je eden od treh ljudi, ki se bodo v teh dneh zagovarjali pred francoskimi sodišči zaradi pomoči pri nezakonitih prehajanjih meje.

37-letnemu aktivistu v primeru obsodbe grozi do pet let zaporne kazni in 30.000 evrov globe, poroča AFP.

Herroujeva kmetija z oljkami stoji v dolini na meji z Italijo, blizu priljubljene poti za prebežnike, ki se skušajo izmuzniti mimo obmejnega nadzora. Herrou ne obžaluje, da je pomagal afriškim prebežnikom pri njihovi poti v Evropo, na kateri številni umrejo pri prečkanju Sredozemlja v prenatrpanih čolnih.

"Če moramo kršiti zakon, da bi pomagali ljudem, pa dajmo!" je zaklical podpornikom pred sodiščem v Nici, kjer se je zbrala več stoglava množica. "Naša naloga je, da pomagamo ljudem, da premagajo nevarnost, in ta nevarnost je ta meja," je dejal in obtožil francosko policijo, da pridržuje na tisoče mladoletnikov in jih vrača nazaj čez mejo.

Kot Francozi, ki so pomagali Judom?

Oktobra je Herrou vodil skupino aktivistov, ki so okupirali zapuščeno dopustniško naselje v lasti državnih železnic in ga odprli za skupino prebežnikov. Po treh dneh je posredovala policija, taborišče izpraznila, Herrouja pa aretirala. Ta je bil sicer prvič aretiran že avgusta, ko je skušal z avtom pretihotapiti osem eritrejskih prebežnikov iz Italije v Francijo. Obtožnico so pozneje opustili, saj je tožilstvo sprejelo njegov argument, da je deloval iz človekoljubnih vzgibov. Zdaj niso več tako popustljivi in ga obtožujejo, da deluje bolj kot aktivist kot pa dober samaritan.

Herrou je del mreže državljanov in aktivistov, ki so se zatekli k podtalnim taktikam pri pomoči prebežnikom, ki jih policija redno odstranjuje z vlakov in jih vrača v Italijo. Za nekatere so ljudje, kot je Herrou, banditi, spet drugi jih primerjajo z nesebičnimi Francozi, ki so med drugo svetovno vojno pomagali Judom.

Oktobra lani so sodili tudi univerzitetnemu raziskovalcu, ki je nedaleč od Nice ponudil prevoz trem Eritrejkam, ki so vstopile v Francijo iz Italije. Razsodba naj bi bila znana v petek, tožilstvo pa zahteva polletno pogojno kazen. Decembra je bil zaradi podobnega prekrška 73-letni akademik oglobljen s 1.500 evrov kazni.

K. S.