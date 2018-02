Španija izdala nalog za aretacijo zagovornice katalonske neodvisnosti

Anna Gabriel se je zatekla v Švico

21. februar 2018 ob 16:34

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Špansko sodišče je izdalo nalog za aretacijo nekdanje poslanke katalonskega parlamenta Anne Gabriel, ki se je pred sodnim pregonom v torek zatekla v Švico.

Nalog velja samo za Španijo in so ga izdali, ko se Gabrielova danes ni zglasila na vrhovnem sodišču na zaslišanju glede svoje vloge v prizadevanjih za neodvisnost Katalonije. Špansko tožilstvo je še zaprosilo švicarske oblasti, naj jim predajo Gabrielovo.

S švicarskega pravosodnega ministrstva pa so že pred tem sporočili, da Švica tako kot večina drugih držav ne izroča ljudi, ki jih politično preganjajo.

Nekdanja katalonska poslanka iz vrst skrajno leve stranke CUP Gabrielova se je v Švico zatekla, ker da doma "ne bi bila deležna pravičnega sojenja".

V tujino so poleg Gabrielove že prej odšli odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont in štirje drugi nekdanji ministri. Pred pregonom so se zatekli v Bruselj.

V priporu so trenutno štirje zagovorniki neodvisnosti, ki so obtoženi upora, vstaje in zlorabe javnih sredstev. Med njimi je tudi nekdanji podpredsednik Katalonije Oriol Junqueras.

K. S.