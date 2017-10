Španska vlada januarja v Kataloniji načrtuje izvedbo regionalnih volitev

Senat bi lahko o uvedbi 155. člena glasoval prihodnji petek

20. oktober 2017 ob 11:36

Madrid/Barcelona/Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Španska vlada se je dogovorila z opozicijskimi socialisti, da bo kot del izrednih ukrepov po uveljavitvi 155. člena ustave januarja v Kataloniji izvedla regionalne volitve.

To je v pogovoru na nacionalni televiziji izjavila članica socialistov (PSOE) Carmen Calvo. Iz senata, zgornjega doma španskega parlamenta, pa so sporočili, da bi lahko glasovanje za uvedbo 155. člena potekalo konec prihodnjega tedna. Premier Mariano Rajoy namreč ne more sam sprožiti 155. člena. S predlogom konkretnih ukrepov se mora obrniti na senat, v katerem ima njegova Ljudska stranka 149 od 266 sedežev. Pristojni odbor mora najprej potrditi premierjev predlog in nato senatu v glasovanje predložiti točno določene pravne ukrepe. Po besedah tiskovne predstavnice senata bi lahko glasovanje potekalo 27. oktobra.

Premier Rajoy je za soboto sicer sklical izredno zasedanje svojega kabineta, po katerem naj bi po napovedih sprožil 155. člen, ki omogoča uvedbo neposrednega nadzora španske vlade Kataloniji. Uvedba še nikoli prej uporabljenega člena sicer pušča odprta številna vprašanja.

Zgodovina bo spisana na novo

Španska vlada je namreč od katalonskega regionalnega voditelja Carlesa Puigdemonta zahtevala neposreden odgovor, ali so dejansko razglasili neodvisnost, poleg tega pa tudi odpoved prizadevanjem za odcepitev. Puigdemont je odgovoril z grožnjo razglasitve neodvisnosti, ki je regionalni parlament še ni izglasoval, če bo Madrid nadaljeval z represivnimi ukrepi, kar so v Madridu razumeli kot odklonilni odgovor na svoje zahteve. Napovedali so nadaljevanje postopkov v skladu s 155. členom ustave, ki je bila sprejeta leta 1978, po koncu Francove diktature.

Kot določa še nikoli uporabljeni člen, lahko Madrid, če regionalna vlada krši ustavna določila ali "ravna na način, ki resno ogroža splošni interes Španije", sprejme "nujne ukrepe za zagotovitev njenega ravnanja v skladu s tem interesom". Prvi korak, ki predvideva uraden poziv predsedniku regionalne vlade, naj se drži v ustavi določenih obveznosti, je Madrid že storil. Nadaljnji konkretni ukrepi pa v členu niso opredeljeni, zaradi česar se odpira vprašanje, kakšno pot bo dejansko ubral Madrid.

Lahko bi se odločil za prevzem neposrednega nadzora nad Katalonijo, odstavitev katalonske vlade in razpustitev parlamenta ter razpis novih regionalnih volitev. Najverjetneje bi prišlo tudi do menjav na nekaterih drugih ključnih položajih, kot je na vrhu katalonske regionalne policije in civilne zaščite. Kot je v ponedeljek v pismu Puigdemontu zapisal Rajoy, uporaba 155. člena nikakor ne pomeni razveljavitve avtonomije pokrajine, temveč gre za "ponovno vzpostavitev zakonitosti v avtonomiji". Puigdemont po drugi strani v tem ukrepu vidi prekinitev avtonomije.

EU je nedvoumen pri podpori Madridu

Podporo Rajoyu so v četrtek ob prihodu na vrh EU-ja znova izrekli številni evropski voditelji, med njimi nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron. Izpostavili so, da je katalonska kriza špansko notranje vprašanje, ki mora biti rešeno v okviru španske ustave.

A. P. J.