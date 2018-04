Indijska vlada potrdila smrtno kazen za posilstvo otrok

Množični protesti po okrutnem posiljevanju osemletnice

21. april 2018 ob 18:50

New Delhi - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Indijska vlada je sprejela dopolnilo zakona o zaščiti otrok pred spolnimi zlorabami, ki uvaja smrtno kazen za posilstvo otroka, mlajšega od 12 let. Najvišja predpisana kazen za takšno dejanje je bil doslej dosmrtni zapor.

Gre za eno izmed potez v sklopu prizadevanj za zajezitev spolnih zlorab mladoletnih deklet, ki so v Indiji zelo pogoste. Leta 2016 so popisali 19.000 primerov posilstev, kar je več kot 50 vsak dan.

Dopolnitev zakona predvideva tudi zvišanje zapornih kazni za posilstvo deklet, mlajših od 16 let, in odraslih žensk. Zakonodaja sicer ne omenja fantov in moških. Odlok mora zdaj podpisati indijski predsednik Ram Nath Kovind, nato pa ga mora v šestih mesecih potrditi še parlament.

Vlada pod vodstvom premierja Narendre Modija se je na izrednem zasedanju sešla po več okrutnih posilstvih, ki so v zadnjem času pretresla Indijo.

Grozljiva zgodba osemletnice sprožila proteste

Januarja so v zvezni državi Džamu in Kašmir na severu države v gozdu našli truplo umorjene osemletnice. Policijska preiskava je razkrila, da je bila deklica pripadnica muslimanske nomadske skupnosti Bakarwal, ki so jo neznanci ugrabili in odpeljali v hindujski tempelj, kjer so jo zadrževali pet dni ter jo omamljali in skupinsko posiljevali, dokler je niso umorili in trupla odvrgli.

Policija je v preiskavi po poročanju CNN-a aretirala osem moških, med njimi upokojenega vladnega uradnika in tri policiste.

Primer je po vsej državi sprožil množične proteste proti spolnemu nasilju nad dekleti in ženskami, na katerih je ljudstvo zahtevalo višje kazni za posiljevalce in večjo učinkovitost sodstva, saj se po poročanju BBC-ja le eden izmed štirih primerov posilstev konča z obsodbo.

20 let za duhovnega vodjo

Ena odmevnejših sodb zaradi posilstev v Indiji je bila avgusta lani izrečena 20-letna zaporna kazen za duhovnega vodjo Gurmita Rama Rahima Singha, ki so jo spremljali krvavi protesti. Za obravnavo očitkov, da je 50-letnik, ki je vodil sekto v zvezni državi Harjana na severu Indije, posilil dve svoji privrženki, so vzpostavili posebno sodišče.

Samo ta teden so bile v Indiji posiljene in umorjene štiri mladoletnice. Javnost je razburila tudi obtožnica proti članu vladajoče stranke Bharatiji Janati, ki ga bremeni posilstva 16-letnice.

Neučinkovito obravnavo posilstev v Indiji sta izpostavila skupinsko posilstvo in umor dekleta na avtobusu v New Delhiju, po katerem so izbruhnili množični protesti, vlada pa je tudi takrat spremenila zakonodajo. Storilci so bili obsojeni na smrtno kazen, ki je še niso izvedli.

Smrtne kazni niso pogoste

Smrtne kazni v Indiji sicer niso pogoste, v zadnjih desetih letih so izvedli tri usmrtitve z obešanjem. Nazadnje so leta 2015 usmrtili moškega, obsojenega financiranja smrtonosnega bombardiranja Mumbaja leta 1993, v katerem je umrlo 257 ljudi.

J. R.