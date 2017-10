Špansko ustavno sodišče na zahtevo katalonskih socialistov suspendiralo sejo parlamenta

Razglasitev neodvisnosti bi bila neveljavna

5. oktober 2017 ob 16:31,

zadnji poseg: 5. oktober 2017 ob 17:37

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Špansko ustavno sodišče je suspendiralo ponedeljkovo zasedanje katalonskega parlamenta, na katerem naj bi razglasili neodvisnost. Po mnenju sodišča v Madridu bi se na zasedanju lahko kršila ustava.

Na ustavno sodišče so se z zahtevo za prepoved zasedanja obrnili katalonski socialisti PSC, ki odločno nasprotujejo neodvisnosti. V svoji zahtevi so zapisali, da bi bilo zasedanje, na katerem bi parlament razglasil neodvisnost, v nasprotju z ustavo in bi pomenilo kršitev pravic njihovih poslancev.

Španski mediji so sprva poročali, da je sodišče ugodilo zahtevi PSC-ja in prepovedalo zasedanje, a je francoska tiskovna agencija AFP pozneje ob navajanju tiskovne predstavnice sodišča poročala, da je sodišče zasedanje za zdaj le suspendiralo do sprejetja končne odločitve, pred katero pa želijo sodniki zaslišati rivalske katalonske politike.

To pomeni, da zasedanja v ponedeljek ne sme biti. Morebitna razglasitev neodvisnosti na seji bi bila tako neveljavna, so še poudarili na ustavnem sodišču.

Rajoy poziva Katalonce, naj si premislijo

Pred odločitvijo ustavnega sodišča je španski premier Mariano Rajoy znova posvaril, da se položaj lahko dodatno zaplete, če bo katalonska vlada vztrajala pri odločitvi o razglasitvi neodvisnosti. "Ali obstaja rešitev? Obstaja. Najbolje bi se bilo vrniti k zakonitosti in najhitreje mogoče potrditi, da ne bo razglasitve neodvisnosti, da se izogne večji škodi," je po poročanju Guardiana dejal Rajoy.

Predsednik katalonske regionalne vlade Carles Puigdemont je v sredo ponovil, da bo uveljavil odločitev o neodvisnosti Katalonije. Po napovedih naj bi to storili na seji parlamenta v Barceloni prihodnji ponedeljek.

Katalonska vlada sicer še ni objavila uradnih izidov nedeljskega referenduma, po neuradnih podatkih pa je za neodvisnost glasovalo več kot 90 odstotkov volivcev. Udeležba na referendumu, ki so ga španske oblasti označile za protizakonitega in so ga skušale preprečiti tudi s policijskim posredovanjem, je bila nekaj več kot 42-odstotna.

J. R.