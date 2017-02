Spiegel: Nemška obveščevalna služba dolgo vohunila za novinarji

BBC razočaran

24. februar 2017 ob 21:46

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Nemški tednik Der Spiegel poroča, da je nemška obveščevalna služba BND dolgo vohunila za novinarji britanskega BBC-ja, New York Timesa, agencije Reuters in drugih svetovnih medijev.

Nemški tednik navaja, da je imel BND najmanj 50 telefonskih številk in številk faksa ter elektronskih naslovov novinarjev ali centralnih redakcij, ki jih je nadziral od leta 1999.

Med njimi je bilo več deset novinarjev BBC-ja na sedežu britanske mreže v Londonu, v Afganistanu in uredništva mednarodnega programa BBC World. Na seznamu so tudi številka New York Timesa v Afganistanu kot tudi telefonske številke mobilnih in satelitskih telefonov agencije Reuters v Afganistanu, Pakistanu in Nigeriji.

Po poročanju Spiegla je organizacija Novinarji brez meja domnevni nadzor označila kot "pošasten napad na svobodo medijev" in izrazila bojazen, da prisluškovanje nadaljujejo, ter napovedala pravne postopke, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Dokumenti iz parlamentarne preiskave

Der Spiegel, ki sodeluje z ameriškim žvižgačem Edwardom Snowdnom in je poročal o ameriških in nemških prisluškovalnih aferah, je kot vir navedel dokumente iz nemške parlamentarne preiskave vloge BND-ja v prisluškovanju ameriške Agencije za državno varnost (NSA), pri čemer naj bi sodelovali tudi nemška in britanska obveščevalna služba, BND in GCHQ. Prisluškovanje je razkril prav Snowden.

BND poročanja Spiegla ni hotel komentirati, še navaja časopis v odlomku članka, ki ga bo v celoti objavil v svoji tedenski izdaji, ki bo izšla v soboto. V BBC-ju so izrazili razočaranje: "Misija BBC-ja je prenos točnih vesti in informacij ljudem po svetu in naši novinarji bi morali delovati svobodno in varno, ob polni zaščiti svojih virov." Vse vlade so pozvali k spoštovanju svobode medijev.

B. V.