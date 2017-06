Srbska mandatarka Ana Brnabić poudarila članstvo v EU-ju

"Resnična moč bo ostala v rokah Vučića"

28. junij 2017 ob 21:21

Beograd - MMC RTV SLO/Reuters

Ana Brnabić, ki bo prva ženska na čelu srbske vlade, je napovedala, da se bo zavzela za reformo izobraževanja in digitalizacijo državne uprave, s čimer bi državo približala članstvu v Evropski uniji.

Brnabićeva je v enournem govoru predstavila svoj program in kabinet skupščini. Pričakovano naj bi dobila večino v 250-članskem parlamentu, kjer ima vladajoča koalicija 150 sedežev. Brnabićevo je predlagal Aleksandar Vučić, ki je odstopil z mesta premierja, ko se je potem aprila potegoval za predsednika države, na volitvah pa je tudi pričakovano zmagal.

"Članstvo v Evropski uniji ostaja naša glavna usmeritev," je dejala Brnabićeva, ki je pred letom dni postala prva istospolno usmerjena ministrica v srbski vladi. Zaradi tega je tedaj njeno imenovanje kritizirala Srbska pravoslavna cerkev. Dodala je, da si bo njena vlada prizadevala za krepitev odnosov z Moskvo in bo ostala ravnovesje med Zahodom in Rusijo.

V ministrski ekipi Brnabićeve bo tudi Nenad Popović, ki je dobro znan poslovnež s tesnimi povezavami z Rusijo. Finančni minister bo ostal Dušan Vujović. "Moramo gledati v prihodnost," je povedala kandidatka za premierko, ki je kot prednostne naloge poudarila reforme izobraževalnega sistema in digitalizacijo, ki bi racionalizirala storitve državne uprave in zmanjšala čakalne dobe.

"Resnična moč bo ostala v rokah Vučića"

Njena vlada se bo osredotočila na doseganje 3,5-odstotne povprečne letne gospodarske rasti in na okoljska vprašanja, vključno s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in nadzorom nad odpadki, kar so tudi pomembni elementi načrta Beograda pri pridruževanju EU-ju. Pri izpolnjevanju vseh zastavljenih ciljev računa na podporo Vučića.

Analitiki vidijo imenovanje Brnabićeve kot korak proti Zahodu, ki že leta opozarja na LGBT-pravice v konservativnih družbah po vsem Balkanu, a poudarjajo, da bo resnična moč ostala v Vučićevih rokah. "S predlaganjem pristojnega, a politično šibkega predsednika vlade, Vučić pričakuje, da bo utrdil svoj vpliv nad srbsko politiko," so zapisali pri agenciji Teneo Intelligence.

T. J.