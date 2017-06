Število beguncev doseglo rekordnih 65,6 milijona

Poročilo UNHCR-ja

19. junij 2017 ob 10:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zaradi vojne, nasilja in preganjanja je bilo v letu 2016 prisilno razseljenih rekordnih 65,6 milijona ljudi oz. 300.000 več kot v letu poprej, poroča agencija Združenih narodov za begunce.

Agencija vsakoletno pred dnevom beguncev 20. junija objavlja poročilo o globalnih trendih, in sicer na podlagi podatkov, ki jih beleži sam, in tistih, ki jih pridobi s strani partnerske organizacije center za spremljanje notranjih razselitev ter držav.

Skupno število 65,6 milijona ljudi združuje tri skupine tistih, ki potrebujejo zaščito. Prva skupina so begunci, katerih število je bilo v letu 2016 22,5 milijona. Tudi to je najvišja raven do zdaj, kaže nova letna študija UNHCR-ja.

Največ beguncev je iz Sirije (5,5 milijona), medtem ko je bila v letu največja nova kriza v Južnem Sudanu, kjer je katastrofalen neuspeh prizadevanj za mir v lanskem juliju prispeval k odhodu 739,900 ljudi do konca leta 2016. Skupno pa je do danes državo zapustilo že 1,87 milijona ljudi.

Drugo skupino predstavljajo razseljeni ljudje znotraj njihove lastne države. Teh je bilo do konca leta 2016 po svetu 40,3 milijona, v primerjavi s 40,8 milijona v preteklem letu. Največ jih je v Siriji, Iraku ter Kolumbiji. Notranja razseljenost ljudi je svetovni problem, saj ta skupina predstavlja skoraj dve tretjini prisilno razseljenih ljudi po vsem svetu, opozarjajo na UNHCR-ki.

Tretja skupina razseljenih so prosilci za azil, ki so zbežali iz svojih držav in iščejo mednarodno zaščito. Ob koncu leta 2016 je bilo na globalni ravni 2,8 milijona prosilcev za azil.

Več razseljenih kot državljanov Velike Britanije

"Vse to prispeva k izjemni globalni razsežnosti človeških žrtev vojne in preganjanja: 65,6 milijona pomeni, da je v povprečju eden od 113 ljudi na svetu razseljen, kar je več, kot šteje prebivalstvo 21. najbolj poseljene države na svetu, Velike Britanije," so v poročilu še opozorili na UNHCR-ju.

Visoki komisar Združenih narodov za begunce Filippo Grandi je ob tem pozval k odločnejšemu ukrepanju. "Za te ljudi moramo storiti več. Za svet, ki je poln konfliktov, potrebujemo odločnost in pogum, ne strahu," je pozval.

Vsake tri sekunde en človek razseljen

Ena od ključnih ugotovitev poročila je, da je še posebej visoko število ljudi, ki so na novo razseljeni. Od 65,6 milijona prisilno razseljenih ljudi po svetu je 10,3 milijona takšnih, ki so bili prisiljeni domove zapustiti v letu 2016. Med njimi pa sta približno dve tretjini - 6,9 milijona - razseljenih znotraj svojih držav. "To pomeni, da postane vsake tri sekunde ena oseba razseljena. Ta čas je dosti krajši, kot ga porabimo, da izgovorimo ta stavek," opozarjajo na UNHCR-ju.

Hkrati je vrnitev beguncev in notranje razseljenih oseb v domače okolje ter druge trajne rešitve, kot je preselitev v tretjo državo, za nekatere pomenilo, da je leto 2016 prineslo izboljšanje. Dobrih 37 držav je sprejelo skupaj 189.300 beguncev v okviru trajne preselitve. Približno pol milijona beguncev se je lahko vrnilo v svoje domovine ter 6,5 milijona notranje razseljenih oseb nazaj na svoja območja, kaže poročilo, ki sicer dodaja, da so mnogi so to storili v vse prej kot idealnih okoliščinah in kljub temu, da se soočajo z negotovo prihodnostjo.

Večina beguncev - 84 odstotkov - je bilo nameščenih v državah z nizkim ali srednje visokim dohodkom. Vsakega četrtega begunca - skupno 4,9 milijona so gostile najmanj razvite države. Takšno neravnovesje je posledica več dejavnikov, od pomanjkanja soglasja na mednarodni ravni do tega, da so številne revne države v bližini območij konfliktov.

Največje žarišče v Siriji

Glede na prebivalstvo Sirija še vedno predstavlja državo z največjim številom razseljenih oseb. Skupno 12 milijonov Sircev ali skoraj dve tretjini prebivalstva sta notranje razseljenih ali pa so zbežali v druge države kot begunci ali prosilci za azil. Če izvzamemo dolgotrajno palestinsko begunsko situacijo, so na drugem in tretjem mestu državljani Kolumbije (7,7 milijona razseljenih) ter Afganistana (4,7 milijona razseljenih). Sledijo jim državljani Iraka (4,2 milijona razseljenih) ter Južnega Sudana, ki je s 3,3 milijona ljudi, ki so zbežali od doma do konca leta 2016, tudi najhitreje rastoče razseljeno prebivalstvo na svetu.

Velik problem predstavljajo mladoletni otroci, ki predstavljajo polovico vseh beguncev. Kar 75.000 prošenj za azil so v letu 2016 vložili otroci, ki so potovali sami ali so bili ločeni od svojih staršev. Poročilo ugotavlja, da je to število najverjetneje nižje od dejanskega stanja.

Brez državljanstva

UNHCR še ocenjuje , da je bilo ob koncu leta 2016 po svetu najmanj 10 milijonov ljudi, ki so brez državljanstva ali so bili izpostavljeni tveganju brezdržavljanskosti. Kljub temu pa podatki, ki jih zbirajo države same ter jih posredujejo UNHCR-ju, skupno ne presegajo števila 3,2 milijona oseb brez državljanstva v 74 državah.

Al. Ma.