Število obolelih za kolero v Jemnu preseglo 300.000 ljudi

Do zdaj je umrlo 1.700 ljudi

10. julij 2017 ob 21:41

Ženeva - MMC RTV SLO

Mednarodni odbor rdečega križa (Mork) je opozoril, da je v Jemnu za kolero zbolelo že več kot 300.000 ljudi, zato so razmere ušle izpod nadzora.

Epidemija kolere je v od vojne prizadetem Jemnu izbruhnila aprila. Po poročanju Morka se vsak dan na novo okuži 7.000 ljudi. Do zdaj je zaradi kolere umrlo 1.700 ljudi.

Kolera je izbruhnila v 22 od 23 provinc v Jemnu. Najbolj prizadete so štiri province: Sana, Hudajda, Hadža in Amran.

Širi se z onesnaženo hrano in vodo

Kolera je zelo nalezljiva bakterijska črevesna okužba, ki se širi z onesnaženo hrano in vodo. Glavna simptoma sta vodena driska in bruhanje, zato lahko pride do hitre izsušitve bolnika. Pri večini okuženih kolera povzroči le blage simptome, a v najtežjih primerih lahko povzroči smrt v nekaj urah, če ni zdravljena.

Vojna sesula zdravstveni sistem

Obvladovanje bolezni je v Jemnu še posebej zapleteno, saj zaradi vojne med uporniškimi Hutiji in vladnimi silami, ki imajo podporo Savdske Arabije, več kot polovica zdravstvenih ustanov ne deluje.

Združeni narodi so opozorili, da zaradi zrušenega zdravstvenega sistema in sistema oskrbe z vodo več kot 14,5 milijona ljudi v Jemnu nima stalnega dostopa do čiste vode, kar še povečuje nevarnost okužbe s kolero.

A. V.