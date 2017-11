Stoltenberg: Severna Koreja svetovna grožnja. Potreben je močan pritisk nanjo.

Posebno odgovornost nosita Rusija in Kitajska

8. november 2017 ob 15:11

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je ob začetku zasedanja obrambnih ministrov zavezništva v Bruslju poudaril, da je zaradi njenih raketnih in jedrskih poskusov potreben močan pritisk na Severno Korejo.

Potrebni so politični, diplomatski in gospodarski pritisk ter celovito in transparentno izvajanje gospodarskih sankcij, dogovorjenih v okviru ZN-a, je dejal Stoltenberg.

Rusija in Kitajska imata po njegovih besedah kot stalni članici Varnostnega sveta ZN-a in sosedi Severne Koreje pri tem posebno odgovornost.

Severnokorejski raketni in jedrski programi so svetovna grožnja, ki terja celosten odziv, je še izpostavil generalni sekretar zavezništva. Tako se je Stoltenberg odzval na nove grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa Pjongjangu z uporabo vojaške sile v okviru njegove azijske turneje. Trump je v nagovoru v južnokorejskem parlamentu posvaril Pjongjang, naj ne podcenjuje in preizkuša ZDA, in izpostavil močno vojaško navzočnost ZDA na Korejskem polotoku.

Obrambni ministri Nata bodo vprašanje Severne Koreje obravnavali v sklopu razprave o svetovnih grožnjah drevi na večerji z visoko zunanjepolitično predstavnico EU-ja Federico Mogherini. V ospredju pozornosti bodo po pričakovanjih sporočila ameriškega obrambnega ministra Jamesa Mattisa, ki bo poročal o Trumpovi azijski turneji.

Francozi povečujejo izdatke za obrambo

Francoski parlament pa je v torek potrdil povečanje obrambnega proračuna v prihodnjem letu (2018) za skoraj dve milijardi evrov. Z dodatnih 1,8 milijarde evrov se bodo izdatki za obrambo v prihodnjem letu povečali na 32,4 milijarde evrov, kar je 1,82 odstotka francoskega BDP-ja. Velik del obrambnega proračuna za leto 2018 bo Francija namenila prenovi vojaških transportnih letal, lovskih letal in druge opreme, uporabljene v protiterorističnih operacijah v zahodni Afriki in na Bližnjem vzhodu. Vlada naj bi se s potrjenim povečanjem "odkupila" za letošnji 850 milijonov evrov težak rez v obrambni proračun, ki je bil del vladnih prizadevanj za ohranitev javnofinančnega primanjkljaja pod tremi odstotki BDP-ja, kot to zahteva EU.

A. V.