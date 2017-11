Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pri inštitutu poudarjajo, da koncentracija rutenija-106, ki so jo zaznali, ne predstavlja grožnje za zdravje ljudi. Foto: Reuters Dodaj v

Sum, da se je v Rusiji ali Kazahstanu zgodila jedrska nesreča

Visoka raven rutenija-106

10. november 2017 ob 12:06

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Francoski inštitut za jedrsko varnost IRSN pravi, da radioaktivna onesnaženost nad Evropo v zadnjih tednih kaže, da se je v Rusiji ali Kazahstanu zgodila jedrska nesreča.

Po raziskavi inštituta naj bi se nesreča zgodila zadnji teden septembra. Ob tem dodajajo, da stopnja onesnaženosti nima posledic na zdravje ljudi ali okolje. Pri IRSN-ju so navedli, da ne morejo točno določiti kraja sproščanja radioaktivnega materiala, ampak so na podlagi vremenskih razmer ugotovili, da območje leži južno od Urala. Po njihovih ugotovitvah naj ne bi šlo za nesrečo v jedrskem reaktorju, najverjetneje naj bi do nesreče prišlo v katerem izmed obratov, namenjenem bogatenju jedrskega goriva ali centrov za nuklearno medicino.

"Ruske oblasti so dejale, da ne vedo za morebitno nesrečo na svojem ozemlju," je dejal direktor inštituta Jean-Marc Peres. Pristavil je, da bi raziskave lokacije pomenile le Rusijo in Kazahstan, z organi katerega inštitut še ni bil v stiku. Predstavnica ruskega ministrstva za krizne razmere je dejala, da zadeve ne more komentirati. Oblasti v Kazahstanu, prav tako tudi ne kazahstanskega veleposlaništva v Moskvi, pa niso mogli doseči.

Po besedah Penesa so pri IRSN-ju in še nekaterih drugih inštitutih za jedrsko varnost v zadnjih tednih nad Evropi zaznali radioaktivno onesnaženje. Izmerili so visoko raven rutenija-106, radionuklida, ki je produkt deljenja atomov v jedrskem reaktorju in se v naravi ne pojavlja, saj je umetnega izvora. Po ocenah francoskega inštituta naj bi bila količina rutenija-106 med 100 in 300 terabekerelov. V primeru, da bi se takšna nesreča zgodila v Franciji, bi evakuirali ljudi do nekaj kilometrov od kraja nesreče.

V začetku oktobra so nizke ravni rutenija-106 zaznali tudi v Sloveniji. Uprava RS za jedrsko varnost je sporočila, da so jih zaznali v Ljubljani v okolici Maribora. Tedaj so dejali, da izvor radioaktivnosti ni znan, šlo pa je za zelo nizke ravni, ki nimajo, kot so pristavili, nobenih okoljskih ali zdravstvenih posledic.

