Švica: Muslimana zavrnila rokovanje in ostala brez državljanstva

Muslimanka na Švedskem dobila tožbo

18. avgust 2018 ob 19:09

V Švici so oblasti muslimanskemu paru zavrnile prošnjo za državljanstvo, ker se med pogovorom nista želela rokovati z osebami nasprotnega spola.

Novico so sporočile švicarske oblasti, ki so pojasnile, da par s tem ni spoštoval enakosti spolov in ni izkazal želje po integraciji. Poleg tega sta imela muslimana med pogovorom na uradu tudi težave, ko sta morala odgovarjati na vprašanja nasprotnega spola, piše BBC.

"Ljudje, ki želijo postati državljani Švice, morajo biti dobro vključeni v švicarsko družbo, pokazati pripadnost Švici in njenim institucijam ter spoštovati švicarski pravni red," so še sporočili in zatrdili, da je bila njuna prošnja zavrnjena zaradi pomanjkanja spoštovanja enakosti spolov, ne pa zaradi njune verske pripadnosti. "Ustava in enakost med moškimi in ženskami prevlada nad versko pripadnostjo," je dejal Pierre-Antoine Hilbrand, ki je bil eden izmed članov komisije, ki je zasliševala par.

Župan Lozane Gregoire Junod pa je pojasnil, da je "svoboda veroizpovedi sicer zapisana v pravo, a da verske navade omejuje zakon". Za državljanstvo sta namreč zaprosila v tem mestu.

Po poročilih švicarskih medijev zakonca prihajata iz ene izmed severnoafriških držav, druge podrobnosti o njima pa niso znane.

Ker je zavrnila rokovanje, je bil razgovor končan

Nedavno je odmeval tudi podoben primer iz Švedske. 24-letna Farah Alhajeh je prišla na razgovor za delo prevajalke, a je zaradi verskih razlogov zavrnila rokovanje z moškim delodajalcem. Namesto tega je v pozdrav roko položila na srce. Moški je zaradi tega pogovor za službo končal, Alhajehova pa je proti njemu vložila tožbo – in jo pred dnevi tudi dobila. Švedsko delovno sodišče je odločilo, da je bilo neimenovano podjetje do nje diskriminatorno in mu naložilo plačilo 3.815 evrov odškodnine.

