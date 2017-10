Na Japonskem izbruhnil ognjenik Šinmoe. Okoliška mesta posuta s pepelom.

Ognjenik je visok 1.421 metrov

12. oktober 2017 ob 12:43

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Na jugozahodu Japonske je po šestih letih izbruhnil ognjenik Šinmoe, ki je okoliška mesta posul s pepelom. Oblak pepela se je dvigal 2.000 metrov nad kraterjem ognjenika.

Japonska meteorološka služba je medtem zvišala opozorilo z druge na tretjo stopnjo na petstopenjski lestvici, oblasti pa so zaradi nevarnosti padajočih skal prepovedale približevanje gori.

1.421 metrov visok ognjenik, kjer so leta 1967 posneli prizore za film o Jamesu Bondu Le dvakrat živiš, je izbruhnil v sredo.

Kot je poročala japonska javna radiotelevizija NHK, so šolarji in šolarke v kraju Takaharu na poti k pouku nosili obrazne maske in čelade, o ognjeniškem pepelu pa so poročali tudi iz drugih krajev na območju.

B. V.