Theresa May na pogovorih z nekaterimi evropskimi voditelji. Bruselj naj bi bil že naveličan.

Skrajni rok za odločanje v parlamentu 21. januar

11. december 2018 ob 08:32,

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 17:04

Berlin,Strasbourg,London - MMC RTV SLO, STA

Britanska premierka Theresa May je začela posvete z evropskimi kolegi, da bi dobila dodatna zagotovila glede sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Z njimi želi prepričati britanski parlament, da bi podprl dogovor, potem ko je zaradi možnosti njegove zavrnitve za danes predvideno glasovanje v parlamentu preložila za nedoločen čas. Z Downing Streeta so sporočili, da se želi premierka pogovoriti o skrbeh, ki so jih izrazili britanski poslanci in poslanke.

Sprva se je v Haagu sešla z nizozemskim kolegom Markom Ruttejem, ki je sporočil, da je bil pogovor z britansko premierko koristen. Tiskovni predstavnik Downing Streeta je srečanje označil za produktivno. "Voditelja sta se strinjala, da bo 'varovalka' ostala začasna," je povedal. "Strinjala sta se, da bosta sodelovala pri iskanju poti," je dodal tiskovni predstavnik.

Theresa May je nato odpotovala v Berlin k nemški kanclerki Angeli Merkel, ki je na pogovoru zavrnila možnost novih pogajanj o dogovoru med Brusljem, neuradne vire povzema nemška tiskovna agencija DPA. Je pa kanclerka še vedno optimistična, da bodo našli rešitev.

Zvečer se bo v Bruslju sešla še s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom. V četrtek in petek se misli pogovoriti tudi s kolegi na vrhu Evropske unije, ob robu katerega je Tusk za četrtek že sklical vrh o brexitu. Ob tem je ponovil, da novih pogajanj o dogovoru ne bo. To je danes v Evropskem parlamentu ponovil tudi Juncker.

Neuradno je v Bruslju slišati številne izraze obupanosti in naveličanosti, a tudi uradne izjave pričajo o tem, da ima sedemindvajseterica Londona počasi dovolj.

Sporna varovalka o Severni Irski

Kot največja težava v britanskem parlamentu se je izkazala t. i. varovalka o Severni Irski. Gre za rešitev, da bi se v skladu z velikonočnim sporazumom ohranila "mehka" meja med Irsko in Severno Irsko, s čimer bi ta ostala del evropske carinske unije in ne več britanske, preostali del Otoka pa bi moral izvajati nadzor nad blagom in ljudmi pri prehodu Irskega morja.

O tem vprašanju naj bi se sicer London in EU dogovorila v naslednjih dveh letih z možnostjo dvoletnega podaljšanja. A razprava v parlamentu je pokazala, da se poslanci bojijo predvsem tega, da bi "varovalka" postala stalen režim, kar bi lahko razdvojilo državo.

V Bruselj po dodatna zagotovila

Theresa May je v ponedeljek poslancem pojasnila, da bo zdaj v Bruslju skušala dobiti dodatna zagotovila voditeljev drugih članic EU-ja, da ta varovalka ne bi postala stalna.

Ob tem je nakazala, da dogovorjenega sporazuma z EU-jem ne namerava znova odpirati. Prav tako ni napovedala, kaj konkretno pričakuje, da bo dosegla v Bruslju in kdaj bi parlament lahko odločal o tem vprašanju. Nakazala je le, da je skrajni rok za to 21. januar.

Juncker: Za nova pogajanja o brexitu ni prostora

"Dogovor, ki sta ga dosegla Bruselj in London, je najboljši in edini mogoč," je medtem evropskim poslancem ponovil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki je dodal, da pogajanj o sporazumu ni mogoče znova odpreti.

Kljub temu je po njegovem mnenju še vedno dovolj prostora za dodatna pojasnila in tolmačenja spremljajoče politične izjave k sporazumu, ne da bi spet odpirali ločitveni sporazum, ki ga je že potrdil Svet EU-ja in britanska vlada. "Pomembno je, da sporazum vsebuje t. i. varovalko za Severno Irsko," je poudaril.

Pripravljenost na izstop brez dogovora

"Iskreno upamo na večino za ratifikacijo izstopnega sporazuma. A pripravljeni moramo biti tudi na to, da dogovora ne bo," je dejala francoska ministrica za evropske zadeve Nathalie Loiseau. Spomnila je, da je francoski parlament v ponedeljek pooblastil francosko vlado, da sprejme vse potrebne ukrepe.

Francoska ministrica je sicer izpostavila veliko zaskrbljenost zaradi preložitve glasovanja v britanskem parlamentu. Opozorila je, da so storili že veliko, da bi pomagali Združenemu kraljestvu, ter da je izstopni sporazum edini mogoči dogovor, za katerega je bilo potrebnih veliko koncesij.

Avstrijski minister za EU Gernot Blümel je ocenil, da enotnost Unije ni ogrožena, čeprav se je britanska premierka danes odločila le za sestanek z nemško kanclerko in nizozemskim premierjem.

Članice EU-ja sicer še vedno čakajo na to, kaj točno Theresa May sploh želi, sta ob prihodu na zasedanje v Bruslju izpostavila zunanja ministra Danske in Belgije, Anders Samuelsen in Didier Reynders.

