Theresa May preložila glasovanje o dogovoru o brexitu

Velika Britanija lahko še enostransko ustavi izstop iz EU-ja

10. december 2018 ob 09:24,

zadnji poseg: 10. december 2018 ob 17:13

London,Luxemburg - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Britanska premierka Theresa May se je odločila za preložitev parlamentarnega glasovanja o dogovoru o brexitu, ki je bilo napovedano za torek. Dogovor naj ne bi dobil zadostne podpore, kar bi lahko pripeljalo do padca vlade.

Kot je povedala premierka, je razprava pokazala, da obstajajo pomisleki glede predvidene varovalke za preprečitev t. i. trde meje na irskem otoku po izstopu Združenega kraljestva iz EU-ja, zato se bo o tem znova posvetovala na vrhu EU-ja.

"Srečala se bom s kolegi iz drugih držav in z njimi govorila o pomislekih, ki so jih izrekli britanski poslanci," je dejala premierka v nastopu pred britanskim parlamentom, ki že od prejšnjega tedna razpravlja o sporazumu z EU-jem. Vrh Unije bo v četrtek in petek v Bruslju, a tam so danes že poudarili, da se EU ne bo znova pogajal o sporazumu o brexitu.

Neuspeh predloga v parlamentu bi lahko državo pahnilo ne le v politično krizo, ampak tudi v recesijo, po mnenju centralne banke celo hujšo, kot je bila zadnja finančna kriza.

Reuters poroča, da je odločitev potisnila ločitev Velike Britanije in EU-ja v kaos. Mogoč so neurejen brexit brez dogovora, nov referendum o članstvu v EU-ju ali na novo izpogajan dogovor premierke o izstopu. Medtem je Evropska komisija že sporočila, da je EU Veliki Britaniji ponudil "najboljši in edini mogoč" dogovor o brexitu in se o njem ne bo znova pogajala.

"Naše stališče se ni spremenilo, in kar zadeva nas, bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo 29. marca 2019," je novinarjem povedala tiskovna predstavnica komisije Mina Andreeva. Kot je dejala, je na mizi dogovor, ki ga je sedemindvajseterica potrdila na vrhu 25. novembra. "Kot je dejal predsednik komisije Jean-Claude Juncker, je ta dogovor najboljši in edini možen. Ne bomo se znova pogajali," je poudarila.

Glavni opozicijski voditelj, vodja laburistov, Jeremy Corbyn je dejal, da Velika Britanija nima več "funkcionalne vlade". "Vlada se je odločila, da je dogovor Therese May o brexitu tako katastrofalen, da je tik pred zdajci sprejela obupan ukrep preložitve lastnega glasovanja," je dejal Corbyn.

Medtem je vrednost britanskega funta zdrsnila na najnižjo raven po juniju leta 2017. Zdaj je vreden 1,2622 ameriškega dolarja, poroča Reuters.

Velika Britanija se lahko še odloči, da ne izstopi iz EU-ja

Medtem je Sodišče EU-ja odločilo, da se Velika Britanija še lahko enostransko odloči, da ne bo izstopila iz Evropske unije, pri čemer se ji ni treba posvetovati z drugimi državami članicami.

Kot so sodniki še zapisali v razsodbi, lahko britanske oblasti o preklicu odločitve za brexit odločijo po demokratičnem procesu, ki bo v skladu z ustavo. O tej nedvoumni in brezpogojni odločitvi morajo pisno obvestiti Evropski svet.

Vlada: Razsodba je brezpredmetna

Sodišče je še pojasnilo, da bi Velika Britanija s preklicem odločitve o izstopu iz EU-ja ostala članica Unije, njen status se ne bi spremenil, postopek za izstop pa bi se končal. Britanska vlada je razsodbo označila za brezpredmetno, češ da Velika Britanija nima namena ustaviti brexit. Kritiki premierkinih načrtov pa pravijo, da razsodba odpira nove možnosti, vključno s preložitvijo izstopa iz Unije, da bi imeli lahko dodatne pogovore, ali pa preklicem izstopa, če se tako odločijo volivci in volivke.

Prejšnji teden je generalni pravobranilec Sodišča EU-ja Manuel Campos Sánchez-Bordona objavil mnenje, da ima Velika Britanija pravico ustaviti brexit vse do konca dveletnega procesa oziroma dokler postopek o ločitvenem dogovoru ni formalno končan. Sodišče EU-ja je tako sledilo njegovemu mnenju, kar se pogosto zgodi.

London se lahko odloči do 29. marca

Pravobranilec je Sodišču EU-ja tako predlagal, da za 50. člen Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ugotovi, da dovoljuje enostranski umik obvestila o nameravanem umiku iz EU-ja. V skladu z določili tega člena se namreč formalno sprožijo postopki za prenehanje članstva v EU-ju, ki traja dve leti. Velika Britanija ga je sprožila 29. marca lani, končala pa naj bi ga 29. marca prihodnje leto.

Pobudo za presojanje o tem vprašanju je na škotsko sodišče skupaj z drugimi poslanskimi kolegi vložil škotski poslanec Andy Wightman. Zadeva je pred Sodišče EU-ja prišla na začetku oktobra, v Luxembourgu pa so se odločili za pospešen postopek, da bi dosegli odločitev še pred 29. marcem 2019, torej pred predvidenim brexitom.

A. P. J., B. V.