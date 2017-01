Tožba zoper Twitter zaradi "podpiranja" t. i. Islamske države

Twitter se še ni odzval na tožbo

11. januar 2017 ob 12:50

New York - MMC RTV SLO

Družini dveh ameriških žrtev napadov t. i. Islamske države v Parizu in Bruslju tožita Twitter, ker naj bi družba "zavedno zagotavljala materialno podporo in vire" džihadistični skupini.

86-stransko tožbo sta prejšnji teden na newyorškem sodišču vložili družini 29-letnega Alexandra Pinczowskega in 26-letne Nohemi Gonzalez, konkretno Pinczowskijeva vdova Anne Cameron Cain in Gonzalezini mati Beatriz Gonzalez ter očim in bratje, poroča BBC. Družini zahtevata odškodnino in kazen za Twitter. Podjetje se na vloženo tožbo še ni odzvalo.

Pinczowski je ubit marca 2016 v Bruslju, kjer je bil na poslovni poti, in sicer v eksploziji na letališču. Nohemi Gonzalez, ki je bila kot študentka na izmenjavi v Parizu, pa je bila ustreljena ob lokalu La Belle Equipe v francoskem glavnem mestu novembra 2015. Za oba napada je odgovornost prevzela samooklicana Islamska država.

Tožba zaradi nudenja storitev teroristom

Družini ubitih obtožujeta Twitter, da je "zavedno zagotavljala materialno podporo in vire IS-ju v obliki Twitterjevega spletnega družbenega omrežja in komunikacijskih storitev". Tožniki pravijo, da so pripadniki IS-ja uporabljali Twitterjeve storitve kot najpomembnejše orodje za izvedbo terorističnih dejanj, tudi tistih v Bruslju in Parizu.

Tožba navaja, da je Twitter nadaljeval z nudenjem tovrstne podpore, "čeprav je prejel številne pritožbe in široko medijsko in drugačno pozornost zaradi nudenja svoje platforme spletnega družbenega omrežja in komunikacijskih storitev IS-ju".

Odvetnica Nitsana Darshan-Leitner, sicer s sedežem v Izraelu, je dejala, da "gre za prvo tožbo za prikaz Twitterjeve ključne vloge v vzponu IS-ja na mesto najbolj strašljive teroristične organizacije na svetu".

Twitter je po navedbah odvetnice zavračal odrekati storitve teroristom, češ da je bilo stališče podjetja, da naj se tviti objavljajo, tudi če to pomeni pomoč pri množičnih pobojih. Twitter je februarja 2016 sicer sporočilo, da je od sredine leta 2015 izbrisal več kot 125.000 profilov "zaradi groženj ali promoviranja terorističnih dejanj".

