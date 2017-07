Tragedija v Ohiu: v nesreči zabaviščnega kolesa en mrtev, več ranjenih

Dogodek še preiskujejo

27. julij 2017 ob 07:35

Columbus - MMC RTV SLO

En človek je umrl, sedem ljudi pa je bilo ranjenih v nesreči na tradicionalnem semnju v Columbusu v ameriški zvezni državi Ohio.

Kot je povedal načelnik gasilcev Steve Martin, je nihalno zabaviščno kolo, imenovano "ognjena krogla", zaradi tehnične napake žrtve izvrglo iz sedežev.

Trije od ranjenih so v kritičnem stanju, med njimi tudi 13-letni otrok, navaja BBC.

Guverner Ohia John Kasich je eno smrtno žrtev potrdil (šlo naj bi za 18-letnika), ob tem pa je ukazal polno preiskavo in zaprtje vseh naprav na semnju, dokler ne izvedejo varnostnih inšpekcij. "To je največja tragedija v zgodovini semnja," je povedal na tiskovni konferenci. "Prišli bomo do dna tega, popolna transparentnost."

Nihalno zabaviščno kolo deluje tako, da niha levo in desno, hkrati pa še simultano z veliko hitrostjo vrti potnike v krogih. Dr. David Evans, zdravnik, ki je oskrbel žrtve, je za tamkajšnje medije povedal, da je naprava potnike izvrgla pri veliki hitrosti vsaj 6—9 metrov v zrak, preden so strmoglavili kar precej daleč od kolesa. Moč udarca je primerjal z avtomobilsko nesrečo.

Kolo preverili "tri ali štirikrat"

Na posnetku, ki kroži na spletu, je videti, da se je eden od potniških vagonov blizu spodnjega nihaja kolesa zlomil, pri ponovnem dvigu pa vrgel potnike v zrak. Z drugega kota je videti, da sta se najmanj dve kabini z veliko hitrostjo zabili v železni podporni steber.

Na uradnem Twitterjevem računu semnja so zapisali, da "poročajo o incidentu na kolesu", a brez dodatnih pojasnil.

Tragedija se je zgodila v sredo zvečer, na prvi dan semnja. Po poročanju časopisa Columbus Dispatch so organizatorji sicer pred začetkom izvedli ustrezne varnostne preglede. "Moji vnuki se vozijo s temi kolesi ... naši fantje niso površni. Vse pregledamo, oskrbimo, kot da bi bilo naše," je povedal glavni inšpektor Mike Vartorella, ki je zatrdil, da so omenjeno napravo v zadnjih dveh dneh preverili "tri- ali štirikrat", tako njegovi kot tudi zunanji inšpektorji.

K. S.