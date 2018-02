Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Enemu od vagonov je v nesreči potrgalo vsa okna in del strehe. Foto: Reuters Sorodne novice Avstrija pospešeno gradi hitre železniške povezave s severnim Jadranom Dodaj v

Trčenje vlakov na avstrijskem Štajerskem zahtevalo smrtno žrtev

Potniška vlaka bočno trčila v Niklasdorfu

12. februar 2018 ob 17:14

Niklasdorf - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V kraju Niklasdorf na avstrijskem Štajerskem sta trčila potniška vlaka. V trčenju je umrla ena potnica, najmanj 22 ljudi je poškodovanih, med njimi več huje, je sporočila policija, vzrok nesreče še ugotavljajo.

Mednarodni vlak na poti iz Gradca v Avstriji v Saarbrücken v Nemčiji ter regionalni vlak sta bočno trčila okoli 12.45 na območju železniške postaje v Niklasdorfu. Enemu izmed vagonov mednarodnega vlaka je ob trčenju odtrgalo vsa okna, en vagon se je iztiril. Po navedbah policije sta vlaka trčila ob kretnicah, kjer se vlaki približajo drug drugemu.

Med poškodovanimi, ki so jih prepeljali v bližnje bolnišnice, so tudi najmanj trije otroci. Reševalci so iz razbitin vlakov rešili okoli 60 ljudi, je sporočila policija.

Vzrok trčenja za zdaj ni znan. Nesrečo preiskuje deželna policija na avstrijskem Štajerskem.

J. R.