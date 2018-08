Tretjina Nigerijcev bi v iskanju boljšega življenja odšla v tujino

Večina bi odšla na zahod

28. avgust 2018 ob 17:33

Lagos - MMC RTV SLO

Vsak tretji Nigerijec želi zaradi ekonomskih razlogov oditi v tujino, med njimi predvsem mlajši, izobraženi in tisti, ki živijo v mestih najbolj poseljene afriške države, kaže raziskava.

S 190 milijoni prebivalcev je Nigerija najbolj poseljena država v Afriki in do leta 2050 naj bi se število prebivalcev povečalo na več kot 400 milijonov.

Kljub velikemu gospodarskemu potencialu v državi še vedno prevladuje revščina in brezposelnost, ki mnoge prebivalce žene k iskanju boljšega življenja v zahodnih državah.

V tujini se najpogosteje zaposlijo na manj plačanih delovnih mestih in čeprav del zasluženega denarja pošiljajo nazaj v Nigerijo, odseljevanje močno prizadene domače prebivalstvo.

Kot navaja Afrobarometer so leta 2016 Nigerijci predstavljali večino nezakonitih prebežnikov v Italiji in Grčiji, največ pa jih je tudi med prebežniki, ki so na poti v Evropo ostali ujeti v Libiji.

Po poročanju Mednarodne organizacije za migracije (IOM) so od maja leta 2017 do januarja leta 2018 ob pomoči nigerijskih in tujih organizacij v domovino vrnili 6.700 Nigerijcev.

Severna Amerika na prvem mestu

Kljub temu, da je priseljevanje v Evropi postalo pereče politično vprašanje in ga del prebivalstva dojema kot grožnjo, je za številne Nigerijce še vedno željena destinacija.

Glede na raziskavo Afrobarometra je 35 odstotkov Nigerijcev razmišljalo o emigraciji, pri čemer jih 11 odstotkov temu posvetilo kar nekaj časa. Med temi jih je 44 odstotkov z visokoizobraženih, 39 odstotkov mlajših od 35 let in 42 odstotkov, ki prebivajo v mestnih območjih.

Med glavnimi razlogi prevladujejo želja po iskanju zaposlitve (35 odstotkov) in beg pred revščino (31 odstotkov). Desetina bi jih odšla zaradi boljših poslovnih priložnostih.

Med najpriljubljenejšimi destinacijami je na prvem mestu Severna Amerika z 32 odstotki, sledi pa ji Evropa z 21 odstotki. Le manjšina bi se preselila v druge afriške države, še kaže v lanskem letu izvedena raziskava Afrobarometra.

G. V.