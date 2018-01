Trudeau si prizadeva prepričati Trumpa, da je sporazum NAFTA dober

Vrhunec srečanja v petek, ko naj bi govor imel Trump

24. januar 2018 ob 08:25

Davos - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

V Davosu se nadaljuje srečanje Svetovnega gospodarskega foruma. Na sredinem programu sta posebna nagovora nemške kanclerke Angele Merkel in francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

Letnega srečanja se v letovišču v švicarskih Alpah udeležuje več kot 3.000 vodilnih svetovnih politikov, gospodarstvenikov in akademikov. Torek bo v Davosu evropski dan. Največ pozornosti bo namenjeno Merklovi in Macronu. Med drugim bo spregovoril tudi italijanski premier Paolo Gentiloni in vrsta drugih evropskih voditeljev. Dogajanje v švicarskem kantonu Graubünden bo vrhunec predvidoma doseglo na zadnji dan, v petek, ko bo udeležence nagovoril ameriški predsednik Donald Trump. Medtem ko se WEF namreč zavzema za odprto globalno gospodarstvo, Trump velja za izolacionista.

Trudeau si prizadeva prepričati Trumpa

V torek je največ pozornosti požel kanadski premier Justin Trudeau, ki se je zavzel za pravice ženske, hkrati pa je ošvrknil tudi izolacionistične poteze Trumpa, je poročal dopisnik RTV Slovenija Janko Petrovec. "Zelo se trudimo, da bi naš južni sosed doumel, da je sporazum NAFTA dober. Ne koristi samo nam, ampak tudi njemu in vsemu svetu," je povedal Trudeau. Kanadski in mehiški pogajalci se te dni trudijo za prenovo sporazuma o prosti trgovini v severni Ameriki, da bi tako preprečili izstop ZDA iz njega. Hkrati je Trudeau oznanil, da je enajst držav Transpacifiškega partnerstva uspešno obnovilo sporazum o sodelovanju. Trumpova administracija je iz sporazuma izstopila že pred letom.

Kot je pristavil Trudeau, vsa nova gibanja sporočajo, da se mora zelo kritično govoriti o spoštovanju pravic žensk, o njihovi enakopravosti in dinamiki moči med spoloma. "Spolno nadlegovanje, denimo v poslovnem ali političnem svetu, je sistemski problem in zato nesprejemljiv," je dodal kanadski premier, ki letos predseduje skupini industrijsko najbolj razvitih držav G7. Po njegovih besedah je enaka višina plač pri ženskah in moških predpogoj za spopad še z drugimi neenakopravnostmi žensk, kot so pri načrtovanju družine, napredovanjih in varnosti zaposlitve.

