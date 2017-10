Trump: Pogajanja s Severno Korejo so izguba časa

Tillerson na Kitajskem govoril o komunikacijskih kanalih

1. oktober 2017 ob 19:56

Washington - MMC RTV SLO, STA

"Rexu Tillersonu, našemu čudovitemu državnemu sekretarju, sem povedal, da zapravlja čas s pogajanji z malim raketnim možem. Prihrani energijo, Rex. Storili bomo, kar moramo," je sporočil ameriški predsednik Donald Trump.

Trump se je tako odzval na besede svojega državnega sekretarja o komunikacijskih kanalih ZDA in Severno Korejo. Tillerson je v soboto med obiskom na Kitajskem presenetil z izjavo, da je ameriška vlada v stikih s severnokorejsko, kar je nekoliko pomirilo skrbi Kitajske in vsega sveta ob vse hujši retorični vojni med Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom.

Trump je že v govoru v Združenih narodih Kima označil za "raketnega moža" zaradi jedrskih in raketnih poskusov, iz Pjongjanga pa je dobil podobno slikovit odgovor o "neuravnovešenem senilnem starcu" in kasneje še grožnje o sestrelitvi ameriških vojaških letal blizu Severne Koreje. Trump je nato odgovoril z novo grožnjo z uničenjem države.

Trumpova izjava sicer prihaja po tem, ko je zunanje ministrstvo s pojasnilom v bistvu že zanikalo Tillersona. Tiskovna predstavnica Heather Nauert je sporočila, da Severna Koreja ni pokazala nobenega interesa za pogovore, imajo pa na voljo nekaj odprtih kanalov, preko katerih bi se lahko pogovarjali z uradniki Severne Koreje.

Tillerson je na Kitajskem dejal, da niso v temi, ampak imajo dva ali tri odprte kanale za komunikacijo s Pjongjangom. Pri tem je zatrdil, da gre za neposredne ameriške kanale in ne preko Kitajske.

J. R.