Trump prepoved vstopa v ZDA razširil na Severno Korejo, Čad in Venezuelo

Ukrep bo začel veljati 18. oktobra

25. september 2017 ob 07:36

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je izdal odlok, s katerim je po novem vstop v ZDA prepovedan tudi državljanom Severne Koreje, Čada in venezuelskim vladnim uradnikom ter njihovim družinskim članom.

"Moja glavna naloga je ohraniti Ameriko varno. V državo ne bomo sprejeli tistih, ki jih ne moremo varno pregledati," je tvitnil Trump. Poleg omenjenih držav prepoved še vedno velja za Iran, Libijo, Somalijo, Sirijo in Jemen. Sudan v novo prepoved ni uvrščen, državljani Iraka pa bodo podvrženi "dodatnemu natančnemu pregledu".

V nasprotju s prvo oziroma popravljeno drugo prepovedjo vstopa v ZDA, potem ko je prva padla na sodiščih, tretja ne zadeva beguncev, veljati pa bo začel 18. oktobra, če je sodišča spet ne blokirajo. Prepoved vstopa ne bo veljala za tiste državljane naštetih držav, ki imajo že od prej veljavni vizum za bivanje v ZDA.

Natančnejša prepoved od januarske

Ta nova prepoved je tudi bolj premišljena od prve, s katero je ustvaril popolno zmedo na ameriških letališčih, in tudi bolj natančna in omejena. Trump trdi, da je njegova vlada izvedla revizijo sodelovanja okrog 200 držav z ameriškimi agencijami, pristojnimi za varnost, priseljence, tujce ali obiske, in ugotovila, da v določenih državah s tega seznama sodelovanje ni zadostno. Venezuela je poseben primer, saj sankcije veljajo le za ljudi okoli predsednika.

Poleg tega odlok ne velja za dvojne državljane, imetnike dovoljenj za delo in bivanje v ZDA in tiste s potrjenim azilom. Prav tako bodo ZDA spoštovale že potrjene vizume in dovoljenja. Uradniki na meji in drugi bodo lahko po svoji presoji spuščali skozi državljane omenjenih držav od primera do primera.

Trumpovi nasprotniki bodo tako njegov zadnji ukaz teže ustavili na sodiščih, saj nima jasnega protimuslimanskega predznaka kot prva dva.

Od države do države

ZDA so za vsako izmed držav, ki so se znašle na seznamu, pojasnile, zakaj so se tako odločile. Afriška država Čad je tako pomemben partner ZDA v boju proti terorizmu, čadska vlada pa je pokazala pripravljenost na izboljšanje sodelovanja, vendar pa ZDA še vedno ne daje dovolj informacij s področja varnosti in terorizma.

Iran je na Trumpovi muhi še iz časa lanske predsedniške kampanje, Libija ni sposobna ustrezno sodelovati pri izmenjavi informacij, Severna Koreja nima stikov z ZDA, Sirija kot država tako rekoč ne obstaja, Jemen ima podobne težave kot Libija, kar velja tudi za Somalijo, Venezuela pa naj ne bi delila potrebnih varnostnih informacij z ZDA. Pri Venezueli imajo ZDA menda druge "alternativne" vire in načine, da pridejo do teh informacij, zato prepoved velja le za vladne uradnike, ki so odgovorni za slabo sodelovanje.

A. P. J.