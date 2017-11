Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Trump je v oporišču svoj suknjič zamenjal za jakno ameriških zračnih sil. Foto: Reuters Z japonskim premierjem Abejem sta odigrala partijo golfa. Foto: Reuters Melania Trump je medtem imela ženski program. V spremstvu Akie Abe, žene Šinza Abeja, si je ogledala muzej biserov. Foto: Reuters Sorodne novice Trump začenja najdaljšo azijsko turnejo ameriškega predsednika v zadnjih 25 letih Dodaj v

Trump v Tokiu: "Noben diktator ne bi smel podcenjevati odločenosti ZDA"

Pričakuje srečanje z ruskim predsednikom Putinom

5. november 2017 ob 12:21

Tokio - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je ob prvem postanku azijske turneje v Tokiu izjavil, da "noben diktator in noben režim ne bi smel podcenjevati odločenosti ZDA".

"V preteklosti so nas večkrat podcenjevali. To ni bilo dobro zanje, mar ne?" je dejal Trump ob srečanju z ameriškimi vojaki v letalskem oporišču Jokota blizu Tokia. Poudaril je še, da ZDA "ne bodo nikoli popustile pri obrambi naših ljudi, naše svobode in naše velike ameriške zastave". Strokovnjaki so si enotni, da je svarilo letelo na severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, čeprav Trump ne njega ne Severne Koreje v govoru ni omenil.

Pred tem je novinarjem na predsedniškem letalu, s katerim sta s soprogo Melanio v Tokio poletela s Havajev, dejal, da med turnejo pričakuje srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ter da si ZDA želijo Putinovo pomoč glede Severne Koreje. Do srečanja bi lahko prišlo v Vietnamu, kjer se bo Trump udeležil srečanja voditeljev foruma o Azijsko-tihomorskem gospodarskem sodelovanju (APEC). "Želimo, da bi Putin pomagal pri Severni Koreji," je izpostavil ameriški predsednik.

"Mislim, da so Severni Korejci zelo dobro ljudje"

Severna Koreja je "velik problem za našo državo, za svet in želimo ga rešiti," je dodal Trump in še izjavil, da so Severni Korejci "dobri ljudje". "Mislim, da so zelo dobri ljudje, so delavni in precej bolj topli ljudje, kot misli svet," je dejal na letalu. "Upam, da se bo vse uredilo za vse," je povedal.

Severna Koreja bo tudi ena od osrednjih tem pogovorov z japonskim premierjem Šinzom Abejem, s katerim je Trump v prijateljskem vzdušju odigral partijo golfa. Pridružil se jima je tudi odlični japonski poklicni igralec golfa Hideki Matsujama.

"Želimo si vzeti čas za razpravo o različnih mednarodnih izzivih, med katerimi je na prvem mestu severnokorejsko vprašanje," je medijem v Tokiu dejal Abe glede pogovorov z ameriškim predsednikom. Pozdravil je Trumov obisk na Japonskem in ga označil za "zgodovinskega". Poudaril je, da želi "še bolj okrepiti ameriško-japonsko zavezništvo, utemeljeno na zaupanju in prijateljstvu s predsednikom Trumpom".

Ameriški predsednik pa je ob tem dejal, da je "Japonska dragocen in pomemben partner ZDA".

V ponedeljek bo japonski premier Trumpu priredil večerjo, skupaj z ženo Melanio pa se bosta srečala tudi z japonskim cesarjem Akihitom in cesarico Mičiko. Ameriški predsednik se bo na Japonskem srečal tudi z družinami japonskih državljanov, ki jih je v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja ugrabil severnokorejski režim.

Azijsko turnejo bo Trump v torek nadaljeval v Južni Koreji, obiskal pa bo še Kitajsko, Vietnam in Filipine.

Cilja turneje: podpora glede Severne Koreje in trgovinski odnosi

Eden od osrednjih ciljev poti, ki je najdaljša pot kateregakoli ameriškega predsednika v tej regiji v zadnjih 25 letih, bo okrepiti mednarodno odločenost za izolacijo severnokorejskega režima, potrditi privrženost ameriškim zavezništvom in partnerstvom v regiji ter ameriško vodstvo pri spodbujanju svobodne in odprte indopacifiške regije.

A. P. J.