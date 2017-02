Trump za svet brez jedrskega orožja, a do tedaj bodo ZDA krepile svojo jedrsko moč

Ameriški predsednik kritičen do sporazuma Start

24. februar 2017 ob 10:31

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški predsednik Donald Trumo je dejal, da bi bilo lepo, če bi bil svet brez jedrskega orožja, dokler ni tako, bo naredil vse, da bodo ZDA na vrhu držav s takšnim orožjem.

Trump je prvič po nastopu mandata govoril o jedrskem orožju. Po njegovih besedah bi bilo "sanjsko, če nobena država ne bi imela jedrskega orožja": "Jaz sem prvi, ki bi si želel, da nihče nima takšnega orožja, vendar pa ne bom dovolil, da bi zaostali za katero koli državo, ki ga ima, četudi je prijateljska." Zato želi, da ZDA razširijo svoj jedrski arzenal.

Neodvisno Združenje za nadzor nad orožjem je bilo kritično do Trumpovih besed: "Njegovi komentarji znova potrjujejo slabo informiranje o jedrskem orožju. Slabo razume nevarnosti takšnega orožja. Hladna vojna je dokaz, da nihče ni zmagovalec oboroževalne tekme in kopičenja jedrskega orožja."

Napovedal povečanje ameriških zmogljivosti

Čeprav so sredi 30-letnega programa posodobitve jedrskih zalog, ki bo stal 1.000 milijard dolarjev, pa Trump trdi, da so začele ZDA glede jedrskega orožja zaostajati in ne izkoriščajo zmogljivosti, česar ne bo dovolil. Že decembra je po zmagi na volitvah na Twitter zapisal, da bo povečal zaloge in širil zmogljivosti, dokler se svet glede jedrskega orožja ne bo spametoval.

Kritiki pravijo, da imata Washington in Moskva več orožja, kot je potrebnega, da odvrneta jedrski napad. Glede na poročila imata oba trenutno okoli 7.000 kosov, ZDA naj bi imele okoli 6.800, Rusija pa približno 7.000. Pogodba Start jima določa, da jih do 5. februarja naslednje leto nimata več kot 800 vsaka.

Trump kritičen do sporazuma Start

Ameriški predsednik je Start, s katerim sta velesili omejili število jedrskih bomb in raket, označil za slabega. Po njegovem mnenju gre za slabo pogodbo, kot je na primer tudi tista, ki je sicer ustavila razvoj jedrskega orožja v Iranu. Dobra pa je pogodba, ki ZDA in Rusiji prepoveduje jedrske rakete srednjega dosega (med 500 do 5.500 kilometri).

Rusija naj bi jo kršila z nameščanjem raket doma in Trump je dejal, da je to velika stvar. Dejal je, da bo to tudi povedal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, če ali ko se bosta srečala. O tem se po besedah ameriškega predsednika še ne pogovarjajo. Vse več držav pa je pokazalo zanimanje za organizacijo takšnega srečanja.

Peking lahko nadzoruje Severno Korejo

Spregovoril je tudi o zadnjem raketnem poskusu Severne Koreje. O protiukrepih ni želel govoriti oziroma ni razkril podrobnosti, vendar pa je kot možnost dovolil pospešitev postavljanja protiraketnega sistema v Južni Koreji. Prepričan je, da bi Kitajska lahko hitro obrzdala Pjongjang, če bi to želela, je dodal.

T. J.