Združeni narodi ostro obsojajo Severno Korejo

Analitiki menijo, da je raketni poskus provokacija Trumpu

14. februar 2017 ob 13:59

New York - MMC RTV SLO/STA

Varnostni svet Združenih narodov je z izjavo za javnost ostro obsodil zadnji, že šesti raketni poskus Severne Koreje ter zagrozil z dodatnimi ukrepi.

Varnostni svet ZN se je sestal na pobudo ZDA, Japonske in Južne Koreje. Izpostavil je, da Pjongjang resno krši mednarodne obveze. Javna obsodba, ki so jo vse članice soglasno potrdile, je sicer najmilejši možni ukrep. V izjavi za javnost ZN poziva vse članice, naj podvojijo napore za polno uresničitev sankcij iz resolucij. Varnostni svet ZN je namreč leta 2006, ko je Severna Koreja izvedla prvi jedrski poskus, sprejel šest resolucij glede ravnanja z jedrskim orožjem. Nazadnje so bile zaostrene novembra lani, ko je Pjongjang izvedel svoj peti jedrski poskus.

Napredek v jedrski tehnologiji?

Mednarodni analitiki menijo, da je šlo za provokacijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Raketa, ki sicer lahko nosi tudi jedrsko konico, je letela kar 500 kilometrov daleč in padla v Japonsko morje. Tiskovni predstavnik Pentagona, Jeff Davis, je sporočil, da nezakoniti oborožitveni program Severne Koreje ogroža nacionalno varnost ZDA. V ZDA ocenjujejo, da je zadnja raketa pokazala precejšen napredek v tehnologiji.

J. R.