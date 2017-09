Trump zanika dogovor o DACI, programu za zaščito priseljencev

800.000 "sanjačev" čaka na novo zakonodajo

14. september 2017 ob 15:25

New York - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil trditve demokratov, da je dosežen dogovor o sprejetju zakona, ki naj bi nasledil minuli teden ukinjeni program DACA za zaščito nezakonitih priseljencev, ki so v ZDA prispeli kot otroci.

Program DACA, ki ga je uvedla administracija Baracka Obame, okoli 800.000 nezakonitih priseljencev, t.i. sanjačev, ki so v ZDA prišli kot otroci, ščiti pred deportacijo in jim omogoča bivanje in delo v ZDA.

Vodji demokratov v predstavniškem domu in senatu, Nancy Pelosi in Chuck Schumer, sta v sredo zvečer sporočila, da so imeli v Beli hiši zelo produktivno srečanje, na katerem so govorili o usodi mladih priseljencev.

Po njunih besedah naj bi se s predsednikom dogovorili, da po hitrem postopku sprejmejo zakon, v katerega bodo prenesli varovala, ki jih je doslej zagotavljal program DACA. Obenem naj bi pripravili paket ukrepov o varovanju meje, ki je "sprejemljiv za obe strani" in ki naj ne bi govoril o gradnji spornega zidu na meji z Mehiko.

Trump je danes na Twitterju trditve demokratov zavrnil in zapisal, da v sredo zvečer ni bil dosežen noben dogovor glede DACE. V zameno za privoljenje v dogovor bi se morali dogovoriti tudi o obsežnem paketu za zagotavljanje varnosti na mejah, kar pa zahteva glasovanje, je še tvitnil.

"Ali res kdo želi iz države vreči dobre, izobražene in izurjene mlade ljudi, ki imajo službe, nekateri tudi služijo v vojski?," se je sicer v tvitu tudi vprašal predsednik, poroča BBC.

DACA ščiti 800.000 priseljencev

Program DACA, ki ga je z izvršnim ukazom leta 2012 sprejel tedanji predsednik ZDA Barack Obama, potem ko se kongres ni dogovoril glede celovite migracijske reforme, ščiti kakih 800.000 t. i. sanjačev - neregistriranih priseljencev, ki so v ZDA prišli pred 16. letom starosti - pred deportacijo ter jim omogoča, da na podlagi obnovljivih dvoletnih dovoljenj delajo ali študirajo v ZDA.

Pogoji za preložitev deportacije

V zameno za zaščito v sklopu DACE so morali priseljenci, mlajši od 30 let, ministrstvu za domovinsko varnost predložiti vse osebne podatke, skupaj z naslovi in telefonskimi številkami.

Posamezniki so nato morali prestati preiskavo FBI-ja, imeti neomadeževano kriminalno zgodovino in biti v procesu izobraževanja, pred kratkim diplomirati ali biti častno odpuščeni iz vojske. V zameno je vlada ZDA preložila obravnavo njihovega statusa nezakonitega priseljenca za dve leti.

Trump večkrat napovedal ukinitev

Trump je ukinitev programa napovedal že med predvolilno kampanjo, kasneje pa je DACA postala del razprave o financiranju izgradnje zidu na meji z Mehiko - ene glavnih Trumpovih predvolilnih obljub.

Minuli teden je Trump program DACA ukinil, a dal obenem kongresu pol leta časa za pripravo nove zakonodaje, s katero bo to vprašanje trajno urejeno. Pristojne službe so sicer nemudoma prenehale obravnavati nove prošnje za vključitev v programa DACA.

Do marca 2018 deportacij ne bo

Pravosodno ministrstvo je sicer sporočilo, da za "sanjače" Trumpova razveljavitev programa vsaj do 5. marca 2018 ne bo imela nobenih posledic. Večina "sanjačev" sicer prihaja iz Mehike in drugih držav Latinske Amerike, še poroča BBC.

J. R.