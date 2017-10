Trump zaradi "opioidne krize" v ZDA razglasil izredne razmere v javnem zdravstvu

Vse več odvisnikov od protibolečinskih zdravil in heroina

26. oktober 2017 ob 21:39

Washington - MMC RTV SLO

Predsednik ZDA Donald Trump je zaradi vse pogostejšega pojava odvisnosti od protibolečinskih zdravil, skupaj z odvisnostjo od prepovedanih drog poznano tudi kot t. i. opioidno krizo, razglasil izredne razmere v ameriškem javnem zdravstvu.

"Več ljudi umira zaradi predoziranja z zdravili in drogami kot zaradi umorov s strelnim orožjem in avtomobilskimi nesrečami skupaj," je dejal Trump. Zaradi zlorabe opioidov naj bi sicer umrlo 140 ljudi na dan, poroča BBC. "Predoziranja so posledica množičnega naraščanja odvisnosti od protibolečinskih zdravil, heroina in drugih opioidov," je dejal Trump in poudaril, da so ZDA daleč največji porabnik omenjenih učinkovin na svetu.

Trump je podpisal predsedniški razglas o izrednih zdravstvenih razmerah, po katerem se morajo zvezne države pripraviti za obstoječo ali grozečo epidemijo. Vse zvezne zdravstvene agencije morajo v sklopu izrednih razmer sprejeti ukrepe za zmanjšanje smrti zaradi opioidov, med katere Trumpov razglas uvršča dostopnost zdravstvene oskrbe na daljavo ali "telemedicine" - medicinskega posvetovanja in predpisovanja zdravil za pacienta po telekomunikacijskih sredstvih brez fizičnega obiska.

Zvezne vlade naj bi uvedle tudi subvencije za ljudi, ki imajo zaradi odvisnosti težave z iskanjem službe. Oddelek za zdravje in socialno pomoč bo za spopadanje s položajem zaposlil več ljudi. Zvezne vlade bodo lahko del sredstev namesto v zdravljenje HIV-a preusmerile v zdravljenje odvisnosti od opioidov - ti dve diagnozi naj bi bili tesno povezani, saj se HIV prenaša z okuženimi injekcijskimi iglami za vbrizgavanje heroina.

Podhranjen sklad za javno zdravje

Bela hiša sicer namerava financirati projekt tudi s kriznim skladom za javno zdravje, v katerem pa naj bi bilo domnevno le 57.000 dolarjev (49.000 evrov), zato naj bi Trumpova organizacija in kongres sprejela ukrepe za dodatno enoletno financiranje, BBC citira nekatere uradnike Bele hiše.

"Upam, da Trumpova administracija izvede ukrepe brez zamud, saj več milijonov družin trpi zaradi te krize," je po poročanju CNN-a dejala Marcy Kaptur, demokratka iz spodnjega doma ameriškega kongresa in dodala, da si ZDA ne morejo privoščiti večmesečnega čakanja med oznanilom izrednih razmer in ukrepanjem.

J. R.