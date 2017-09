ZDA zaradi skrivnostnih napadov z veleposlaništva v Havani umaknile več kot polovico osebja

Obe strani preučujeta, kaj se dogaja

30. september 2017 ob 12:59

Washington/Havana - MMC RTV SLO, STA, Reuters

ZDA bodo s svojega veleposlaništva na Kubi odpoklicale več kot polovico diplomatskega osebja, potem ko je bilo več ameriških diplomatov in članov osebja žrtev skrivnostnih napadov na njihovo zdravje.

Ameriško veleposlaništvo bo tako ostalo odprto le za zagotavljanje osnovnih diplomatskih storitev in storitev v nujnih primerih, vizumov pa ne bodo več izdajali. Havano bodo namreč zapustili vsi "nenujni" člani osebja in njihove družine, ostali bodo le tisti, ki so nujno potrebni za delovanje veleposlaništva.

Za zmanjšanje števila osebja so se odločili, potem ko je najmanj 21 uslužbencev na ameriškem predstavništvu v Havani dobilo poškodbe možganov, vrtoglavico, slabost in izgubo sluha. Šlo naj bi za zvočne napade z za zdaj še neznano napravo, ki ga žrtve sicer niso neposredno zaznale. Žrtev podobnega napada naj bi bilo tudi najmanj pet kanadskih diplomatov. Skrivnostno dogajanje naj bi se začelo že lani in naj bi trajalo še avgusta letos, čeprav so se ameriške oblasti februarja pritožile kubanskim in so potem maja iz Washingtona tudi izgnale dva kubanska diplomata.

V State Departmentu za zdaj še preučujejo, kaj se je zgodilo v Havani. Washington za skrivnostno dogajanje ni neposredno obtožil Kube. "Kdo stoji za tem, še ni jasno, ne izključujemo pa delovanja tretje strani," so sporočili iz zunanjega ministrstva.

ZDA so ob tem izdale tudi opozorilo pred potovanji na Kubo, saj naj bi se nekateri napadi na Američane zgodili v hotelih.

Kubanske oblasti so odločitev o umiku ameriškega osebja označile kot "preuranjeno". Po besedah Josefine Vidal, ki je na kubanskem zunanjem ministrstvu zadolžena za odnose z ZDA, bo poteza Washingtona tudi vplivala na kubansko-ameriške odnose. Še enkrat je tudi zatrdila, da so v Havani "zavezani nadaljnjemu sodelovanju med državama" in da v ničemer niso povezani s skrivnostnim dogajanjem na ameriškem veleposlaništvu.

ZDA in Kuba sta po polstoletni prekinitvi diplomatske odnose obnovili leta 2015, vendar so se napetosti s prihodom Donalda Trumpa v Belo hišo spet okrepile.

A. P. J.