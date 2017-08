Trump želi v desetih letih prepoloviti število priseljencev

V Kanadi vse več prosilcev za azil

3. avgust 2017 ob 13:37

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil predlog novega zakona za priseljence, s katerim želi v naslednjem desetletju prepoloviti število priseljencev v ZDA in dati prednost angleško govorečim ter izobraženim.

Trump je predlog, ki sta ga spisala republikanska senatorja Tom Cotton in David Perdue, pohvalil kot način za zaščito ameriških delavcev in njihovih plač. Manj bi bilo neizurjenih priseljencev, sistem pa bi bil prirejen tako, da sprejme večje število takšnih, ki so s svojim delom, znanjem in izkušnjami sposobni prispevati k blaginji ZDA. Pri tem bi bili v prednosti tisti, ki govorijo angleško, sorodstvene vezi pa bi postale manj pomembne.

Predlog zakona določa tudi zgornjo omejitev beguncev, ki bi jih ZDA sprejele vsako leto, na 50.000, piše Guardian, ter ukinja loterijski sistem podeljevanja vizumov, ki podeljuje 50.000 vizumov na leto prebivalcem iz držav, iz katerih se v ZDA ne preseli veliko število ljudi.

Trumpa in republikance namreč motijo številni priseljenci z nizko izobrazbo ali veščinami, ki menda Američanom odžirajo nizko plačana delovna mesta. Raziskave sicer kažejo, da je delovnih mest z nizko plačo v ZDA več kot dovolj, le Američani za takšna dela nočejo poprijeti.

Ker je iz ZDA v Kanado od januarja letos prišlo že več kot 4.300 prosilcev za azil, večinoma Haitijcev, so v Montrealu zanje začasno odprli tamkajšnji olimpijski stadion. Mnogi so v Kanado prišli, potem ko so jim v ZDA zavrnili prošnje za azil, in zdaj upajo, da bodo čez mejo imeli več sreče. Quebec se je sicer že prej soočal s prihodi večjega števila prosilcev za azil, nazadnje spomladi sirskih beguncev, a zdaj doživljajo najbolj množičen prihod, saj jih je samo julija prišlo največ do zdaj - 1.200. Olimpijski stadion, ki so ga postavili ob olimpijskih igrah leta 1976, bodo za namestitev prosilcev uporabljali predvidoma do septembra. S povečanim prihodom beguncev se v zadnjih mesecih soočajo tudi v drugih delih Kanade, zato jih nameščajo tudi v hotelih in študentskih domovih.



Kaj predstavlja Kip svobode?

Zaradi tega je prišlo tudi do novega spopada med Trumpovim svetovalcem Stephenom Millerjem in novinarjem mreže CNN. Miller se je namreč ostro odzval na kritično pripombo novinarja Jima Acoste, da Trumpov predlog sprememb ni v skladu z geslom na newyorškem Kipu svobode, ki izraža dobrodošlico utrujenim in revnim množicam. Miller je novinarja obtožil kozmopolitskega obnašanja in celo trdil, da je Kip svobode simbol luči ameriške svobode za svet in nima nič opraviti z imigracijo.

Predlog dveh republikanskih senatorjev, ki bi zakonito priseljevanje v prvem letu znižal za 41 odstotkov, po desetih letih pa za 50 odstotkov, nima veliko podpore v kongresu. Predvideva tudi prepolovitev števila dovoljenj za prihod beguncem in nekatere druge omejitve.

Trump: "Največja reforma v 50 letih

Trump je ob izrazu podpore predlogu zakona med drugim dejal, da ZDA desetletja izdajajo dovoljenja za delo in bivanje nekvalificiranim delavcem in dodal, da bo to "najpomembnejša reforma ameriškega priseljenskega sistema v zadnjega pol stoletja".

Raziskava centra Pew iz leta 2015 sicer ugotavlja, da ima 41 odstotkov zakonitih priseljencev v ZDA visokošolsko izobrazbo, medtem ko je delež državljanov s takšno izobrazbo le 30 odstotkov.

