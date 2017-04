Trump zahteva denar za "mehiški zid", demokrati ga ne dajo

Trump na kosilu sprejel veleposlanike ZN

24. april 2017 ob 20:35

Washington - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump bo v soboto, 29. aprila, praznoval 100 dni na čelu ZDA. A lahko se zgodi, da bo "jubilej" zaznamovalo zaprtje zvezne vlade.

Trump je namreč v ameriški kongres predložil predlog proračuna, v katerem zahteva tudi denar za gradnjo zidu na meji z Mehiko, s katerim želi Trump omejiti prihod nezakonitih priseljencev v ZDA.

A Trump za sprejetje proračuna v senatu potrebuje 60 glasov, medtem ko jih imajo republikanci le 52. Nekaj glasov bodo morali tako primakniti tudi demokrati.

Schummer: Trump naj neha vsiljevati zid

A vodja senatne manjšine Chuck Schummer iz New Yorka pravi, da bo dogovor sprejet, če bo Trump prenehal vsiljevati zid Američanom. Trump pa intenzivno tvita, da je zid zelo pomemben, ker bo ustavil pritok mamil v ZDA in pritok članov uličnih tolp iz Mehike. Najverjetneje se bodo prepirali še nekaj dni oziroma do roka, ki poteče v soboto zjutraj po evropskem času. Vmes namerava Trump objaviti še svoja načela za veliko davčno reformo.

Trump veleposlanikom ZN: Če boste dobro delali, ne bo težav z denarjem

Trump je sicer v ponedeljek na kosilu sprejel veleposlanike 15 držav članic Varnostnega sveta Združenih narodov (ZN), organizacije, do katere je bil v preteklosti zelo kritičen, in njihove soproge. Dejal jim je, da bodo v naslednjih mesecih in letih zelo zaposleni. Namignil jim je tudi, da ne bo problema z ameriškim financiranjem ZN, če bodo "dobro delali". V ponedeljek je sicer priznal, da so ZN koristni, saj opravijo pomembno delo, ki je v korist tudi nacionalne varnosti ZDA. Izrazil je zadovoljstvo še z delom svoje veleposlanice Nikki Haley, ki je v ZDA prišla s položaja guvernerke Južne Karoline.

Obama želi navduševati mlade za politiko

Medtem pa je nekdanji ameriški predsednik Barack Obama prvič po odhodu s položaja nastopil v javnosti. Obama je na univerzi Chicago dejal, da je njegov cilj v prihodnjih letih navdihovati mlade generacije, da se podajo v politiko in pomagajo reševati probleme. Še vedno je prepričan, da na osebni ravni Američane več stvari povezuje kot deli. Obama je sicer po odhodu s položaja odšel na dopust na Karibe in v Francosko Polinezijo. Sicer pa z družino ostaja v Washingtonu, kjer hči Sasha končuje srednjo šolo.

A. V.