Trumpov odlok povzročil precejšnjo zmedo: za koga velja in za koga ne?

Kritike, da agencije in institucije niso bile obveščene vnaprej

29. januar 2017 ob 08:03,

zadnji poseg: 29. januar 2017 ob 08:54

New York/Washington - MMC RTV SLO/Reuters

Newyorško sodišče je izdalo začasno odredbo, s katero je preprečilo izgon ljudi, ki so v ZDA prileteli z veljavnimi vizumi in ki jim je po predsedniškem odloku prepovedan vstop v državo. Mednarodno združenje za zračni transport pa svoje članice medtem opozarja, da se ukaz nanaša tudi na letalsko osebje.

Zvezno sodišče v Brooklynu je izdalo začasno odredbo, s katero bo lahko med 100 in 200 ljudi kljub v petek podpisanemu predsedniškemu odloku, ki beguncem in državljanom sedmih pretežno muslimanskih držav (Iraka, Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije in Jemna) prepoveduje vstop v ZDA, ostalo v državi - za kar so sicer predtem že dobili dovoljenje, bodisi na podlagi statusa begunca bodisi imajo veljavni vizum. Zahtevo za začasno odredbo so sicer vložili predstavniki Ameriške zveze za državljanske svoboščine (ACLU).

Sodnica je ameriški administraciji naložila tudi, naj sestavi seznam vseh, ki so jih pridržali v ZDA potem, ko je prepoved vstopa za begunce začela veljati. Če bi te potnike v skladu s Trumpovo odločitvijo vrnili v njihovo domovino, bi nastala "znatna in nepopravljiva škoda", je v utemeljitvi zapisala zvezna sodnica, ki jo je na ta položaj imenoval Trumpov predhodnik Barack Obama.

Številni protestniki, ki so se v podporo zadržanim zbrali na več mednarodnih letališčih po ZDA, so odločitev sodnice pozdravili z navdušenimi vzkliki, še poroča Reuters.

Ministrstvo za domovinsko varnost se je že odzvalo in sporočilo, da bo spoštovalo odločitev sodišča, a da izvršni ukaz predsednika Trumpa glede omejevanja vstopa v ZDA za državljane sedmih pretežno muslimanskih držav ostaja v veljavi, poroča Reuters.

Ministrstvo je sicer na brifingu sporočil, da so v prvih 23 urah po uveljavitvi odloka ZDA vstop v državo odrekle 109 ljudem (po podatkih carine je številka še malo večja, in sicer 170), še 173 ljudem pa so prepovedali že vkrcanje na letalo proti ZDA.

Ima tujec pravico do posvetovanja z odvetnikom?

Po poročanju tiskovne agencije Reuters na mnogih mednarodnih letališčih v ZDA vlada precejšnja zmeda zaradi odloka - ob tem navajajo primer, ko so v soboto letališke oblasti na letališču JFK v New Yorku pridržale dva Iračana, nato pa skušale pridržati še njuna dva odvetnika, ki sta se nameravala srečati s svojima strankama. Iz odloka namreč ni razvidno, ali je tujim državljanom v takih primerih sploh dovoljeno, da se o nadaljnih postopkih posvetujejo s svojimi odvetniki, piše Reuters in dodaja, da so zmedeni tudi predstavniki carine in drugih zveznih institucij, ki so tako bolj ali manj ugibali, koga iz omenjenih sedmih pretežno muslimanskih držav lahko spustijo v državo in koga ne.

Medtem ko Trumpova administracija svojo odločitev za predsedniški odlok, s čimer so prepovedi začele veljati takoj, upravičujejo s pojasnilom, da bi bilo "nepremišljeno", če bi o njem letalske družbe, vladne institucije in zaposlene na letališčih obvestili v naprej, saj bi to cilj odloka (preprečiti vstop teroristom in posledično napade na ameriških tleh) izničilo. Po drugi strani pa Reuters navaja višjega predstavnika ministrstva za domovinsko varnost, ki ocenjuje, da sta Trump in njegova administracija podcenjevala kompleksnost izvajanja takšnega odloka.

Prepoved velja tudi za pilote in drugo kabinsko osebje

Kolikšne so razsežnosti Trumpovega predsedniškega odloka, kaže tudi elektronsko sporočilo, ki so ga z ameriške carine poslali Mednarodnemu združenju za zračni transport (IATA) - v njem zvezo namreč opozarjajo, da začasna splošna prepoved vstopa velja tudi za njihovo letalsko osebje z državljanstvom ene od omenjenih sedmih držav.

Z zeleno karto še enkrat čez "rutinsko preverjanje"

Za zdaj tudi ni povsem jasno, ali prepoved vstopa velja tudi za imetnike zelene karte - medtem ko IATA v svoji okrožnici trdi, da zanje to ne velja, je začasna tiskovna predstavnica ministrstva za domovinsko varnost Gillian Christensen v elektronskem sporočilu agenciji Reuters pojasnila, da ukrep velja tudi za ljudi z dovoljenjem za bivanje v ZDA, pozneje pa dodala, da naj tisti, ki imajo zeleno karto in so trenutno zunaj ZDA, obiščejo najbližje ameriško diplomatsko predstavništvo (veleposlaništvo ali konzulat), kjer bodo morali opraviti dodatno "rutinsko preverjanje", nato pa "bodo lahko znova vstopili v ZDA".

