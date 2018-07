Tudi na Škotskem demonstracije proti Donaldu Trumpu

14. julij 2018 ob 17:13

Edinburgh - MMC RTV SLO

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump po obisku Londona odšel na Škotsko, kjer bo igral golf, naj bi tudi ulice Edinburga zasedli tisoči protestnikov.

Trump se je iz Londona v petek odpravil v Glasgow, nato pa je odšel na svojo posest v Ayrshiru. V Veliki Britaniji bodo tako že tretji dan protesti, odkar je ameriški predsednik prispel v državo, ko se je srečal s premierko Thereso May in kraljico Elizabeto II.

Britanski Independent je Trumpov obisk označil za "kaotičnega", potekal pa je v senci intervjuja, v katerem je za časnik The Sun dejal, da Theresa May ni poslušala njegovega nasveta glede izvedbe brexita, in opozoril, da njena strategija predstavlja tveganje, da ne pride do trgovinskega sporazuma med Veliko Britanijo in ZDA.

Po srečanju s premierko je Trump sicer dejal, da je Theresa May "izjemna ženska", omenjeni intervju pa je označil za "lažne novice", čeprav je pred tem priznal, da je bil "na splošno v redu". The Sun je zaradi Trumpovih obtožb objavil avdioposnetek intervjuja.

Več kot 100.000 protestnikov v Londonu

Obisk so zaznamovale tudi množične demonstracije v Londonu, kjer se je po podatkih organizatorjev zbralo več kot 100.000 ljudi.

Protesti bodo potekali tudi pred Trumpovim igriščem za golf v Balmedieju, verjetno pa tudi v Turnberryju, kjer naj bi Trump igral golf pred odhodom iz Velike Britanije.

Na protestu v Edinburgu se bo na nebu znova pojavil velik balon, ki Trumpa upodablja kot jeznega dojenčka v plenicah. Balon je letel že nad demonstracijami v Londonu. Trump je po poročanju Independenta dejal, da se zaradi balona počuti "nedobrodošlega".

Trump se na Škotskem ne bo srečal s škotsko premierko Nicolo Sturgeon, znano kritičarko ameriškega predsednika. Trumpov obisk na Škotskem je sicer označen kot zaseben.

Protesti v podporo Trumpu

V Londonu bo v soboto potekal tudi shod v podporo Trumpu, policija pa bo močno prisotna, saj obstaja možnost, da se bo shod združil s protesti v podporo zaprtemu znanemu skrajnemu desničarju Tommyju Robinsonu. Policisti bodo tokrat posebej pripravljeni, saj so na prejšnjih protestih v podporo ustanovitelju organizacije Angleška obrambna liga (EDL) protestniki na policijo metalo železne palice in steklenice.

B. V.