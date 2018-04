Tudi po Trumpovem srečanju z Merklovo nič novega o carinah in Iranu

Trump razmišlja o lokacijah za srečanje s Kim Džong Unom

Ameriški predsednik Donald Trump in nemška kanclerka Angela Merkel na pogovorih v Beli hiši nista uspela rešiti vprašanj višjih carin na jeklo in aluminij ter iranskega jedrskega sporazuma.

"Odločitev je v rokah predsednika," je dejala Merklova in povedala, da sta izmenjala mnenja glede tega, ali bo Trump 1. maja uvedel višje carine na uvoz jekla in aluminija iz Evropske unije. EU je trenutno na seznamu izjem, za katere carine ne veljajo. Trump je na skupni novinarski konferenci večkrat ponovil, da si z EU-jem želi vzajemne trgovine, kar pomeni manjši primanjkljaj ZDA.

Glede tega, kako se bo 12. maja odločil o iranskem jedrskem sporazumu, Trump prav tako ni povedal nič novega ali bolj natančnega. Iranu je le nekajkrat zagrozil, da ne bo nikoli prišel do jedrskega orožja, čeprav o možnosti uporabe sile ni javno spregovoril. Iran se je sicer jedrskemu orožju v zameno za dvig gospodarske zapore odpovedal leta 2015 s sporazumom, ki ga Trump označuje za katastrofo.

Spreminjanje evropske politike do Irana

Trumpov pritisk glede omenjenega sporazuma pa je uspel malce spremeniti odnos evropskih zaveznic, kar se je opazilo v izjavah francoskega predsednika Emmanuela Macrona in zdaj Merklove, ki je na novinarski konferenci povedala, da je jedrski sporazum le eden od temeljev oziroma delčkov mozaika zahodne politike do Irana.

"Sporazum je le prvi korak, ki je prispeval k upočasnitvi dejavnosti Irana glede tega," je povedala Merklova. Dodala je, da po mnenju Nemčije to ni dovolj za zajezitev iranskih ambicij. "Evropa in ZDA morata imeti glede tega ista stališča," je dejala, a poskusila Trumpa prepričati, da naj jedrski sporazum vendarle pusti pri miru.

Merklove sicer niso sprejeli z državniškimi častmi kot v torek francoskega predsednika Macrona, vendar so bile teme pogovora podobne. Nemška kanclerka in ameriški predsednik sta se sestala za okoli dve uri.

Trump pohvalil odnos z Merklovo

Trump je na sprejemu Merklove pohvalil kanclerkino zmago na volitvah in poudaril, da državi med drugim združuje trgovina, zavezništvo Nato in vojaško sodelovanje, poroča CNN. "Že od začetka imava odličen odnos, vendar nekateri ljudje tega ne razumejo," se je Trump odzval na kritike, da sta z Merklovo medseboj hladna.

Nato je spregovoril o težko pričakovanem srečanju s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom. Dejal je, da ima v mislih dve ali tri mogoče kraja za srečanje, in dodal, da se Kimu ne bo pustil izigrati. Če bo postalo očitno, da se ZDA in Severna Koreja ne morejo strinjati o rešitvah, bo namreč zapustil pogajanja.

Poudaril je, da bi se morali s Severno Korejo ukvarjati njegovi predhodniki, nato pa se pohvalil, da se brez njega zadeve ne bi premaknile nikamor.

Med časom za fotografiranje je pohvalil nedavni Macronov obisk in novinarjem razložil, da pred volitvami 2016 ni sodeloval z Rusi.

Angela Merkel je z manjšo skupino sodelavcev v Washington prispela v četrtek zvečer. Po pristanku so si v restavraciji J. Paul v mestnem okrožju Georgetown privoščili hamburger in vino, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Bela hiša je pred obiskom Merklove sporočila, da srečanje med predsednikom in kanclerko utrjuje tesne odnose med državama, ki temeljijo na skupnih vrednotah. V ZDA živi 44 milijonov ljudi nemškega rodu, med katere se ponosno prišteva tudi Trump.

Trgovina vredna 237 milijard dolarjev

Sporočilo izraža pohvalo nemškemu programu vajenstva oziroma poklicnega izobraževanja in omenja, da je bila trgovinska menjava med državama lani vredna 237 milijard dolarjev, da so ZDA v Nemčijo izvozile za 53,5 milijarde dolarjev blaga, nemške neposredne naložbe v ZDA pa so bile leta 2016 vredne 372 milijard dolarjev in podpirajo 670.000 delovnih mest.

Macron ni prepričal Trumpa

Obisk Macrona, s katerim si je Trump sicer bližje kot z Merklovo, kljub nekaterim namigom po poročanju Slovenske tiskovne agencije ni prinesel velikih sprememb. Macron je pred odhodom iz Washingtona televiziji CBS povedal, da ima občutek, da bo Trump 12. maja najverjetneje odstopil od iranskega sporazuma, o carinah pa sploh nista spregovorila.

