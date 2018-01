Tunizijski premier miri rojake: 2018 bo zadnje težavno leto

Napad na judovsko šolo na Djerbi

10. januar 2018 ob 16:55

Tunis - MMC RTV SLO, Reuters

Zaradi zviševanja cen in davkov v Tuniziji še naprej potekajo množični protesti, ki jih spremljajo tudi izgredi, v katerih je bilo ranjenih okoli 50 pripadnikov varnostnih sil in aretiranih 200 protestnikov.

Prav v Tuniziji se je pred sedmimi leti začela arabska pomlad, ki jo je sprožilo nezadovoljstvo prebivalcev z vse hujšimi gospodarskimi razmerami.

Tokratne proteste je sprožilo zviševanje cen in davkov, ki so del ukrepov, s katerimi želi vlada v Tunisu znižati obsežen proračunski primanjkljaj in s tem ugoditi tudi zahtevam mednarodnih posojilodajalcev.

Med prebivalstvom je začelo vreti že 1. januarja, ko so se zvišale cene goriva in drugih pomembnih dobrin, poleg tega pa so začele veljati višje obdavčitve za avtomobile, telefonske klice, uporabo medmrežja in hotelske nastanitve.

Tunizijska vlada je pred letom dni privolila v uvedbo gospodarskih reform v zameno za posojilo Mednarodnega denarnega sklada (IMF), tj. 2,8 milijarde dolarjev.

Nejevolja prebivalcev je v ponedeljek prerasla v proteste, ki so se razširili na najmanj 12 mest po državi, med njimi tudi v turistične kraje, kot sta Sousse in Hammamet.

V torek je policija nad protestniki v dveh okrožjih prestolnice Tunis uporabila solzivec, ki so ga uporabili tudi nad množico, ki je vdrla v supermarket francoske trgovske verige Carrefour.

Glavna opozicijska stranka je pozvala k nadaljevanju protestov, dokler vlada ne opusti "nepravičnega" proračuna za leto 2018, ki predvideva omenjeno zviševanje cen in davkov.

Premier Jusef Čahed je pozval k umirjenosti in obljubil izboljšanje gospodarskih razmer še letos. "Ljudje morajo razumeti, da imamo izredne gospodarske razmere in da se država spopada s težavami, ampak prepričani smo, da bo 2018 zadnje težavno leto za Tunizijce," je bil optimističen Čahed.

V torek je bila, medtem ko so drugod po državi potekali protesti, napadena tudi judovska šola na priljubljenem turističnem otoku Djerba, kjer judovska skupnost živi že stoletja.

Vodja lokalne judovske skupnosti Perez Trabelsi je povedal, da je bilo povzročene nekaj škode, vendar nihče ni bil poškodovan.

Na Djerbi protivladnih protestov ni bilo, a so napadalci po pripovedovanju domačinov izkoristili priložnost manjše policijske prisotnosti, saj so se pripadniki varnostnih sil na drugih koncih te države ukvarjali s protestniki.

G. V.