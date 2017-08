Tunizijski ribiči preprečili privez ladje z evropskimi skrajnimi desničarji

Na morju so postali dejavni tudi skrajni desničarji

7. avgust 2017 ob 11:14

Tunis - MMC RTV SLO

Tunizijski ribiči so preprečili pristanek ladje C-Star z evropskimi skrajnimi deničarji, ki želijo ovirati prebežnike na njihovi poti iz Afrike v Evropo.

Ladji, ki jo je najela skupina Generacija identitete s sedežem v Franciji (Génération identitaire), se tako ni uspelo privezati v Zarzisu, poroča BBC. Skrajnodesničarski aktivisti nevladne organizacije v Sredozemskem morju, ki pomagajo prebežnikom, obtožujejo sodelovanja s tihotapci ljudi.

Ribiči v Zarzisu pa so po poročanju BBC-ja dejali, da so ti aktivisti pravzaprav rasisti. Napovedali so, da ladji ne bodo dovolili, da natoči gorivo, če bo pristala, zato naj bi se ladja poskusila privezati v drugem tunizijskem pristanišču.

"To je najmanj, kar lahko storimo, glede na to, kar se dogaja v Sredozemlju", je dejal Chamseddine Bourassine, vodja lokalne ribiške organizacije. "Muslimani in Afričani umirajo," je dejal. Predstavnik pristanišča, ki je želel ostati neimenovan, pa je dejal: "Da bi sem pustili rasiste? Nikoli."

Tednik Mladina je sicer v petek poročal, da je tudi sicilijansko pristanišče v Catanii ladji C-Star odreklo dovoljene za privez, težave pa je ladja zaradi pomanjkljive dokumentacije naletela tudi v Sueškem prekopu.

Humanitarci: Vrnitve prebežnikov nevarne in nezakonite

Humanitarne skupine medtem opozarjajo, da bi bili poskusi vrnitve ladij s prebežniki v Libijo zelo nevarni in nezakoniti po mednarodnem pravu.

Od začetka leta 2014 je bilo z ladij tihotapcev rešenih okoli 600.000 ljudi, ki so bili prepeljani v Italijo. V tem času jih je med prečkanjem Sredozemskega morja umrlo več kot 10.000.

Mednarodna nevladna organizacija Amnesty International je EU ta mesec obtožila, da je reševanje prebežnikov na morju večinoma prepustil humanitarnim organizacijam. Medtem so nevladne organizacije na udaru italijanskih oblasti, ki grozijo, da bodo prepovedale ladjam drugih držav, da v italijanska pristanišča dovažajo prebežnike.

B. V.