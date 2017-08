Italija: Policija zasegla ladjo nemških humanitarcev

Oblasti so humanitarce nadzorovale z agentom

4. avgust 2017 ob 15:42

Rim - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Italijanski policisti so začasno zasegli ladjo manjše nemške humanitarne skupine Jugend Rettet. Posadka je namreč osumljena gojenja neposrednih stikov s tihotapci prebežnikov.

Jugend Rettet deluje v Sredozemskem morju dobro leto. Leta 2015 jo je v Nemčiji ustanovila skupina mladih aktivistov, ki jih italijanski viri umeščajo v zgornji srednji razred. Njena ladja Iuventa pluje pod nizozemsko zastavo, gre pa za predelano tridesetmetrsko ribiško ladjo.

Iuvento so v noči na sredo pred Lampeduso ustavili italijanski policisti in jo usmerili v pristanišče. Najprej so informativno zaslišali njeno posadko, po ukazu sodišča iz Trapanija pa so zasegli ladjo. Jugend Rettet naj bi namreč s svojimi dejanji podpiral nezakonito priseljevanje v Italijo.

Oblasti imele agenta na humanitarni ladji

Preiskovalci so delovanje te nemške organizacije nadzorovali že nekaj časa, tudi s pomočjo prikritega agenta na ladji druge človekoljubne organizacije - Save The Children.

Tako so prišli do video- in avdioposnetkov, ki naj bi potrjevali vsaj tri stike s tihotapci in druge nepravilnosti pri delovanju. Med drugim gre za pogosto vplutje v libijske teritorialne vode, prekrcavanje prebežnikov s tihotapskih čolnov v njihovi prisotnosti, tudi takrat, ko ljudje niso bili v smrtni nevarnosti.

Nova obtožba je sledila v četrtek. Kapitan Iuvente naj bi skupaj z vodji nekaterih drugih organizacij sodeloval v skupini na družbenem omrežju oziroma aplikaciji Whatsapp, v katerega naj bi informacije o lokacijah čolnov s prebežniki prihajale neposredno od tihotapcev z ljudmi. Skupino Jugend Rettet celo sumijo, da je hotela vzpostaviti paralelni logistični sistem, ki bi obšel koordinacijski center italijanske obalne straže v Rimu. Trapansko sodišče je ukazalo še zaseg osebnih računalnikov na ladji, ki ostaja zasidrana v pristanišču na Lampedusi.

Janko Petrovec, Radio Slovenija