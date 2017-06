Turčija iraške Kurde svari, da je referendum velika napaka

Uspešen referendum ne bi pomenil avtomatske odcepitve

9. junij 2017 ob 18:19

Ankara, Erbil - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Turčija je odločitev iraških Kurdov, da bodo o svoji neodvisnosti glasovali na referendumu 25. septembra, označila za veliko napako. Iraški Kurdi odgovarjajo, da je odločitev nepreklicna.

Turško zunanje ministrstvo je v izjavi poudarilo, da je ozemeljska in politična enotnost Iraka bistvenega pomena za Turčijo.

Kurdski separatizem je za Turčijo izjemno občutljiva tema, saj tam živi številčna kurdska manjšina, s katero so turške oblasti že več desetletjih vpletene v oborožene konflikte. Ankara se boji, da bi neodvisnost iraških Kurdov spodbudila tovrstna prizadevanja turških Kurdov.

Kurdi sicer veljajo za največjo narodno skupnost brez države in živijo na območju med Irakom, Iranom, Sirijo in Turčijo. Kurdski neodvisnosti zgodovinsko nasprotujejo vse naštete države, v katerih živijo kurdske manjšine.

V Iraku večinski šiiti živijo večinoma na jugu, v dveh kotih severa države ločeno živijo suniti in Kurdi, medtem ko so območja okoli prestolnice Bagdada mešano poseljena. V Ankari menijo, da je glavna naloga Iraka boj proti skrajni sunitski skupini Islamska država.

Kurdi: Odločitev je nepreklicna

"Prekoračili smo rubikon, zdaj ni več poti nazaj," je o referendumu iz kurdske prestolnice Erbil sporočil Hošijar Zebari, nekdanji iraški zunanji ter finančni minister, zdaj pa svetovalec voditelja kurdske regionalne vlade Masuda Barzanija.

Dodal je, da bi pričakovani glas za samostojnost sicer pomenil le več moči za Kurde v pogajanjih z Bagdadom, ne bi pa pomenil avtomatske odcepitve od Iraka. Samostojni Kurdistan si prav tako ne bi prilastil z nafto bogate regije Kirkuk, ki jo trenutno nadzirajo Kurdi, je še povedal Zebari.

Iraški Kurdistan, ki so ga ustanovili leta 1992, je sestavljen iz treh provinc. Vodi ga avtonomna regionalna vlada, varujejo pa lastne oborožene varnostne sile, imenovane pešmerge. Te sile so leta 2014 t. i. Islamski državi po umiku iraške vojske onemogočile zavzetje regije Kirkuk.

Iraški Kurdi se v pokrajinah Sindžar, Makmur in Kanakin spopadajo z iraškimi šiitskimi milicami, ki Kurdom grozijo z nasilnim pregonom iz Kirkuka in omenjenih pokrajin. Pokrajino Sindžar poseljujejo starodavni Jazidi, ki so utrpeli največ nasilja IS-a.

Po besedah Zabarija bodo referendum na omenjenih območjih izvedli le, če se bodo s tem strinjali izvoljeni lokalni voditelji.

J. R.