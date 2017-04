Turčija po referendumu: Evropa zaskrbljena, Trump čestital Erdoganu za zmago

Na ulicah Carigrada 3.000 protestnikov

18. april 2017 ob 07:40

Medtem, ko evropski voditelji eden za drugim izražajo zaskrbljenost nad rezultati turškega referenduma za spremembo ustave, s katerimi je dobil predsednik Recep Tayyip Erdogan široka pooblastila, pa je ameriški predsednik Donald Trump Erdoganu čestital za zmago.

ZDA si od Turčije obetajo predvsem zavezništvo v Siriji.

Ameriški predsednik se je v telefonskem klicu turškemu kolegu tudi zahvalil, ker je Ankara podprla ameriški raketni napad na vojaško oporišče sirskih vladnih sil 7. aprila. Bela hiša je v izjavi za javnost sporočila, da sta se voditelja "strinjala, da je nujno potrebno, da sirski predsednik Bašar Al Asad za svoja dejanja odgovarja". Predsednika sta se tudi pogovarjala o boju proti skrajni Islamski državi.

Odnosi med Washingtonom in Ankaro so bili sicer v nedavnem času napeti zaradi vrst eključnih vprašanj. Tisto, kar Turčijo najbolj moti, je ameriška podpora kurdskim borcem, ki se v Siriji borijo proti IS-u. Podporo Kudom je izrekla že Obamova administracija, medtem ko so kurdske Ljudske zaščitne enote (YPG) za Turčijo teroristična skupina, povezana s kurdskimi separatisti.

ZDA in Turčija sta v sporu tudi zaradi v ZDA živečega turškega klerika Fethullaha Gülen. Turčija Gülena obtožuje, da je stal za spodletelim pučem in poziva ZDA, da ga izročijo. Uradno Washington vztraja, da je to pravosodna, ne pa politična odločitev.

Erdogan kritike zavrača

Za spremembe ustave je glasovalo 51,4 odstotka turških volivcev, mednarodni opazovalci iz Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter Parlamentarne skupščine Sveta Evrope pa so v preliminarnem poročilu zapisali, da nedeljski referendum ni izpolnil standardov Sveta Evrope.

Kot so dodali, je bil zakonski okvir neprimeren za demokratičen proces, nasprotni strani pa nista imeli enakih možnosti. Zaskrbljeni so tudi evropski voditelji, ki Turčijo opozarjajo na vladavino prava in izpostavljajo, da taka Turčija mesta v Evropski uniji nima.

Erdogan vse očitke zavrača, kritikom pa odgovarja: "Vedite, kje vam je mesto!" Kot pravijo v Ankari, je ekipa OVSE-ja v Turčijo že prispela s predsodki.

Kljub temu, da se je opozicija na izid referenduma pritožila, češ da je prišlo do hudih nepravilnosti pri glasovnicah, je turška volilna komisija rezultate volitev označila za veljavne.

Kot poroča RTV-jeva dopisnica Karmen Švegl, je v Carigradu proti domnevnim nepravilnostim v ponedeljek zvečer protestiralo okoli 3.000 ljudi, Erdogan pa kljub zmagi turškega naroda ne nagovarj anič kaj spravljivo. Tako so turške oblasti izredne razmere v državi podaljšale za tri mesece. Ukrep, uveden po spodletelem državnem udaru julija lani, bi morali sicer čez dva dni odpraviti.

Kot je povedal namestnik premierja Numan Kurtulmus, mora odločitev sicer dokončno potrditi še parlament, kjer pa ima Erdoganova stranka večino. Zagotovil je, da odločitve niso sprejeli zato, da bi imela vlada proste roke pri vladanju, temveč zaradi boja proti terorističnim skupinam. V okviru izrednih razmer so v državi prijeli več kot 47.000 ljudi zaradi suma povezav s poskusom državnega udara, več deset tisoč pa so jih v javnem sektorju odpustili.

Kot poroča Šveglova: "Čistk tako še zdaleč ni konec, morda bodo samo še intenzivnejše."

