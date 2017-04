Turške oblasti onemogočile dostop do Wikipedie

Sodišča ima dva dni časa za odločitev o nadaljnjih ukrepih

29. april 2017 ob 16:32

Carigrad - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Turške oblasti so v državi onemogočile dostop do spletne enciklopedije Wikipedie, je potrdila turška državna telekomunikacijska agencija BTK. Wikipedia je nedosegljiva od 8. ure naprej.

"Po tehnični analizi in na podlagi zakona številka 5651 smo sprejeli administrativni ukrep za to stran," je zapisala državna telekomunikacijska agencija. Zakon oblastem dovoljuje onemogočenje dostopa do spletnih strani, ki jih označi za nespodobne ali kot grožnjo za državno varnost.

"Izguba dostopnosti je skladna z do zdaj uporabljenimi medomrežnimi filtri, ki se uporabljajo za cenzuro vsebine v državi," so ob tem sporočili iz nadzorne skupine Turkey Blocks, ki spremlja podobne izpade spletnih strani v Turčiji.

Turški mediji so poročali, da so dostop onemogočili, ker Wikipedia ni umaknila vsebine, ki promovira terorizem in državo povezuje s terorističnimi skupinami.

Za zdaj ni znano, kdaj bodo dostop spet omogočili. Telekomunikacijska agencija mora vsak ukrep onemogočanja dostopa v roku 24 ur predložiti sodišču, ki ima dva dni časa za odločitev, ali je blokada strani upravičena, in presodi, ali naj se blokada nadaljuje ali umakne.

Onemogočili tudi že Facebook, YouTube in Twitter

Turčija je v preteklosti že onemogočila dostop do spletnih strani in družbenih omrežij, večkrat so onemogočili Twitter, Facebook in YouTube, pa tudi številne protivladne strani. Vlada je v preteklosti zanikala onemogočanje dostopa do nekaterih spletnih mest in za nedostopnost okrivila izpade zaradi preobremenjenosti ob večjih dogodkih.

Tehnični strokovnjaki iz skupin za človekove pravice sicer menijo, da so izpadi na družbenih omrežjih namerni, oblasti pa naj bi z njimi želele ustaviti širjenje protivladne propagande.

J. R.