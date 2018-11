Ukrajina vsem odraslim Rusom prepovedala vstop v državo

Medsebojno obtoževanje po nedeljskem incidentu

30. november 2018 ob 10:37

Kijev/Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Ukrajina je sporočila, da imajo vsi ruski moški, stari od 16 do 60 let, do preklica prepoved vstopa na njeno ozemlje. Moskva se je že odzvala, da takšnega ukrepa za Ukrajince sama ne namerava sprejeti.

Vodja ukrajinskega mejnega nadzora Petro Tsigikal je v televizijskem nagovoru dejal: "Od danes naprej je vstop državljanov Ruske federacije, starih od 16 do 60 let, onemogočen." Izjema bodo le nujna potovanja v Ukrajino iz človekoljubnih razlogov, kot je na primer udeležba na pogrebu svojca. Predsednik države Petro Porošenko je v tvitu zapisal, da so ukrep sprejeli, da bi "onemogičali oblikovanje zasebnih vojsk v Ukrajini".

Vojne razmere v desetih regijah

Oblasti v Kijevu so pred dnevi v desetih pokrajinah ob meji z Rusijo razglasile 30-dnevne vojne razmere in pojasnile, da se bojijo, da Rusija načrtuje obsežno invazijo na ukrajinsko ozemlje. Razmere med državama so se zaostrile v nedeljo, potem ko je ruska obalna straža v Kerški ožini pri polotoku Krim zasegla tri ukrajinska vojaška plovila.

Porošenko je v četrtek zvezo Nato pozval, naj v Azovsko morje napoti svoje ladje in s tem zavaruje Ukrajino, ruskega predsednika Vladimirja Putina pa obtožil, da si želi priključiti celotno Ukrajino. V Kremlju so poziv Porošenka glede Nata označili kot negativno potezo, češ da to le spodbuja nadaljnje napetosti in politiko provokacije pred predsedniškimi volitvami v Ukrajini.

Mednarodna skupnost poziva k mirni razrešitvi krize. Nemška kanclerka Angela Merkel je voditelja pozvala k dialogu in poudarila, da mora Ukrajina ostati prehodna država za ruski plin, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je dejal, da bi lahko v sporu med Rusijo in Ukrajino posredovala njegova država.

