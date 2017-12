Ukrajinska policija spet aretirala Sakašvilija, ki že gladovno stavka

Sakašvili je brez državljanstva

9. december 2017 ob 10:12

Kijev - MMC RTV SLO, STA

Po tem, ko je množica podpornikov nekdanjega gruzijskega predsednika Mihaila Sakašvilija v torek osvobodila iz policijskega vozila, je Sakašvilija ukrajinska policija spet aretirala. Med drugim ga obtožujejo kriminalnega združevanja.

Aretacijo Sakašvilija, nekajletnega ukrajinskega državljana in nekdanjega guvernerja ukrajinske Odese, v središču Kijeva je na družbenem omrežju Facebook potrdil ukrajinski generalni državni tožilec Jurij Lucenko. Aretacijo so potrdili tudi sodelavci 49-letnega politika, ki so ga prepeljali v pripor. Po poročanju srbske tiskovne agencija Tanjug, je Sakašvilijev odvetnik sporočil, da je Sakašvil v priporu začel z gladovno stavko.

Po poročanju medijev so oblasti izdale zaporni nalog za Sakašvilija, ki je v torek po osvoboditvi iz rok policije z več tisoč podporniki pred predsedniškim uradom zahteval odstop ukrajinskega predsednika Petra Porošenka. Takrat so mu oblasti postavile 24-urni rok za predajo.

Tožilstvo Sakašvilija obtožuje sodelovanja v kriminalni združbi. Obtožen je, da je skupaj s sodelavci prejel 500.000 ameriških dolarjev (420.000 evrov) za financiranje protestov proti prozahodni ukrajinski vladi. Denar naj bi prejeli od nekdanjega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča, ki naj bi iz Rusije načrtoval maščevanje po izgubi položaja leta 2014 po množičnih protestih. V primeru obsodbe Sakašviliju grozi do pet let zapora.

Od podpornika ukrajinske vlade do njenega nasprotnika

Sakašvili, ki se je iz podpornika prozahodne vlade v Kijevu preobrazil v njenega nasprotnika, je septembra z množico podpornikov na silo vstopil iz Poljske v Ukrajino. Ukrajinski predsednik Porošenko mu je pred tem odvzel ukrajinsko državljanstvo, ki ga je prejel leta 2015, ko je bil imenovan za guvernerja ukrajinske Odese. Leto in pol pozneje je odstopil in pri tem Porošenka obtoževal korupcije. Po vrnitvi v Ukrajino je 17. oktobra zbral več tisoč protestnikov, ki so na ulicah Kijeva od vlade zahtevali okrepljeno delovanje proti korupciji.

Nad Sakašvilijem visi tudi zahteva gruzijskih oblasti za izročitev zaradi očitane zlorabe položaja. Potem ko je prejel ukrajinsko državljanstvo, so mu gruzijskega odvzeli, tako da je trenutno brez državljanstva.

