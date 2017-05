Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Napis, ki sporoča novico o smrti Rogerja Ailesa, na pročelju sedeža televizijske hiše Fow News v New Yorku. Foto: Reuters Roger Ailes je na pobudo Ruperta Murdocha leta 1996 ustanovil televizijsko hišo Fox News, pri kateri je vztrajal 20 let. Foto: Reuters Sorodne novice Strmoglavljenje Billa O'Reillyja - neslavno slovo prvega glasu ameriške desnice Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl je ustanovitelj televizijske hiše Fox News Roger Ailes

Deloval je tudi kot svetovalec predsedniških kandidatov

18. maj 2017 ob 17:43

New York - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ustanovitelj televizijske hiše Fox News Roger Ailes je umrl v 77. letu starosti. Po obtožbah zaradi spolnega nadlegovanja se je lani predčasno upokojil in zapustil televizijo.

"Amerika je danes izgubila enega velikih domoljubnih bojevnikov," je Ailesovo smrt napovedal televizijski voditelj Fox Newsa Sean Hannity in dodal, da je Ailes za vedno dramatično spremenil politično in medijsko pokrajino na bolje. Novico o Ailesovi smrti je sporočila njegova žena Elizabeth Ailes.

Ailes je kariero začel pri lokalnih televizijah v Ohiu, pozneje pa v različnih svetovalnih vlogah pomagal do volilnih zmag predsednikom Richardu Nixonu, Ronaldu Reaganu in Georgeu Bushu starejšemu.

Leta 1988 je napisal knjigo z osnovno tezo, da je za uspeh na ameriških volitvah najpomembnejša všečnost. Zmagal bo torej tisti kandidat, ki bo volivcem bolj všeč, ne glede na njegov politični program.

Ailes je kar 20 let predstavljal konzervativno televizijsko hišo Fox News, ki jo je tudi soustanovil. Najprej je ustanovil poslovno televizijo CNBC, potem konkurenta Fox Business Network, med legende pa se je vpisal po letu 1996, ko ga je avstralski medijski mogotec Rupert Murdoch prosil, naj ustanovi konservativno televizijo z novicami 24 ur na dan, ki bo konkurirala televiziji CNN.

Ailes je ustanovil Fow News in televizija je takoj doživela neverjeten uspeh z veliko gledanostjo, saj je konservativna Amerika sanjala o njej. Dobila je televizijo, ki se je sicer prodajala kot nepristranska in poštena, vendar pa je bila uspešna ravno zato, ker to ni bila.

Voditelji oddaj na Fox News so se otresli nadležne liberalne politične korektnosti in komentirali dogodke skozi konservativne oči, zato jo v Ameriki danes poznajo kot republikansko televizijo.

Lansko leto je bilo usodno tako za Ailesa kot tudi za Billa O'Reillyja, saj so proti obema izbruhnile obtožbe o spolnem nadlegovanju. Ailes je na svoji televiziji zaposloval mlade ženske in od njih zahteval določene usluge. Na televiziji so za to vedeli, vendar so ga pustili pri miru zaradi podiranja rekordov gledanosti.

Lani pa se je opogumila Gretchen Carlson in vložila tožbo. Njenemu zgledu so sledile številne druge ženske in lastnikom televizije Fox News ni preostalo drugega, kot da Ailesu naložijo skoraj 45 milijonov dolarjev "kazni" s priporočilom, naj se poslovi. Nato ga je za nekaj časa vzel k sebi kot svetovalca republikanski predsedniški kandidat Donald Trump, ki ga je odločno branil pred obtožbami žensk.

Letos je podobno usodo kot Ailes doživel tudi O'Reilly, znane voditeljice televizije Fox News pa so se poslovile in preselile h konkurenčnim televizijam.

Avtor Ailesove biografije Gabriel Sherman je tvitnil, da je Ailes umrl zaradi krvnih strdkov. Ailes je svojo smrt napovedal leta 2013, ko je izjavil, da so mu zdravniki rekli, da je star, debel in grd, vendar da ga bo to ubilo šele čez kakšnih šest oz. osem let.

